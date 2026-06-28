تحولت لجنة امتحانات الثانوية العامة في محافظة الشرقية، اليوم (الأحد)، إلى مسرح لمأساة إنسانية، بعد وفاة طالبة تبلغ من العمر 18 عاماً إثر تعرضها لأزمة صحية مفاجئة أثناء أداء امتحان اللغة العربية، في واقعة أعادت إلى أسرتها ذكريات فقدان شقيقتها قبل عامين.

إغماء داخل اللجنة

وتعرضت الطالبة جنى هاني إبراهيم عبدالرحمن لحالة إغماء مفاجئة داخل لجنة مدرسة الشهيد إبراهيم صفا الثانوية بمدينة فاقوس، ما دفع مسؤولي اللجنة إلى تقديم الإسعافات الأولية واستدعاء سيارة إسعاف لنقلها إلى مستشفى فاقوس المركزي، لكنها فارقت الحياة رغم محاولات إنقاذها.

مأساة تتكرر

وأثارت الواقعة حالة من الحزن بين الطلاب وأهالي المنطقة، خصوصاً أن الأسرة سبق أن فقدت ابنتها الأخرى «ريهام» قبل نحو عامين، لتتجدد المأساة داخل المنزل نفسه.

تحقيقات النيابة

وباشرت النيابة العامة التحقيق في ملابسات الوفاة، واستمعت إلى أقوال مسؤولي اللجنة وعدد من المعنيين، كما أمرت بتحرير محضر بالواقعة، قبل أن تصرح بدفن الجثمان عقب الاطلاع على تقرير مفتش الصحة وسماع أقوال الأسرة ورئيس اللجنة، مع استكمال الإجراءات القانونية.

ترجيح طبي

من جانبه، رجح العميد السابق لمعهد القلب القومي الدكتور جمال شعبان أن تكون الوفاة ناجمة عن سكتة قلبية، موضحاً عبر حسابه على «فيسبوك» أن السبب قد يرتبط بخلل وراثي في كهرباء القلب، أو بما يعرف بـ«متلازمة انكسار القلب» الناتجة عن ضغوط نفسية شديدة.

ودعا شعبان إلى ضرورة تخفيف الضغوط التي يتعرض لها الطلاب خلال فترة الامتحانات، مع أهمية الانتباه لأي أعراض صحية طارئة، مؤكداً أن الإجهاد النفسي والجسدي قد يشكل خطراً على بعض الحالات، ويستوجب سرعة التدخل الطبي.