استبعد مدرب ليفربول السابق الرئيس العالمي لكرة القدم في مجموعة «ريد بول» يورغن كلوب قضاء عطلة مستقبلية في مصر، بسبب النجم المصري محمد صلاح.

علاقة مميزة لم تخلُ من التوتر

ورغم العلاقة الناجحة بين الطرفين في ليفربول، لم تكن الأمور دائماً على وفاق، إذ شهدت فترة عملهما خلافاً جانبياً خلال مباراة وست هام في الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب لندن ستاديوم عام 2024.

وقال كلوب في تصريحات لشبكة «ESPN»: «نحن أصدقاء الآن، كنت دائماً أقول إنني أريد أن أكون صديقاً للاعبيّ، لكن لا يمكنني أن أكون أفضل صديق لهم، أثناء العمل معاً قد يعتقد اللاعبون أحياناً أنني لست صديقهم لأنني أتخذ قرارات لا تعجبهم، لكن كل ذلك أصبح من الماضي، أقوى شيء في الحياة هو الذكريات الجميلة، فهي أقوى من أي شيء تقريباً، والآن نحن نتشاركها، ونحن أصدقاء، وهو الآن في كأس العالم».

كلوب يستبعد زيارة مصر

وأضاف مدرب ليفربول السابق: «صلاح لاعب استثنائي، وهو مثال للكثيرين، ليس فقط في العالم العربي، بل على المستوى العالمي أيضاً، أعتقد أن مصر ربما من البلدان التي من الأفضل ألا أقضي فيها إجازة، لأنه جعلني مشهوراً جداً هناك! لذا لا توجد إجازة ممكنة هناك، كنا محظوظين بالعديد من اللاعبين، لكن مع مو تحديداً بسبب الأرقام التي حققها عبر السنوات، فهي لا تُضاهى».

فلسفة كلوب في التعامل مع النجوم

وعند سؤاله عن كيفية التعامل مع فريق عندما لا يكون نجم مثل صلاح في أفضل مستوياته، قال كلوب: «من السهل أن تذهب وتشير إلى كل موقف وتقول: هنا يجب أن يتحسن، وهنا أيضاً، لكن عندما تعمل معه يومياً تعتاد على ذلك».

وتابع: «أريده أن يحاول، وأريده أن يفشل، إذا لم تفشل، لن تخاطر، وإذا لم تخاطر، أين الإثارة؟ وكيف تصل إلى مستوى أعلى إذا لم تجرب أشياء لا يستطيع الآخرون القيام بها؟ هل كان مثالياً كل يوم؟ على الأغلب لا، لكنني لا أتذكر لاعباً كان كذلك بصراحة».

وختم حديثه: «بالطبع كمدرب قد ترى أنه يمكنه تحسين بعض الأمور، لكن بالنظر إلى الوراء، نحن ببساطة شهدنا أشياء عظيمة في وجوده، في معظم الوقت كان يقدم أداءً مذهلاً، ويسجل أهدافاً رائعة، ويحسم المباريات لنا، ويرفعنا إلى مستوى أعلى، لا أحد كاملاً، لا ميسي ولا رونالدو ولا محمد صلاح، لكنهم جميعاً أقرب إلى الكمال من غيرهم».