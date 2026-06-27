أعلنت السلطات اليابانية إجلاء أكثر من مليوني شخص، وأصدرت تحذيرات واسعة من الفيضانات والانهيارات الأرضية، مع اقتراب العاصفة المدارية «ميكالا» من اليابسة، وسط مخاوف من هطول أمطار غزيرة قد تتسبب في أضرار واسعة بالمناطق الشرقية والوسطى من البلاد.

وحذرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية، السبت، من أن الإعصار «ميكالا»، المصنف حاليًا عاصفة مدارية، قد يؤدي إلى أمطار غزيرة للغاية ترفع من مخاطر الفيضانات والانهيارات الأرضية خلال الساعات القادمة.



وبحسب وكالة الأرصاد، فإن الأمطار الغزيرة بدأت بالفعل تضرب المناطق الساحلية المطلة على المحيط الهادئ، وذلك بعد مرور الإعصار «هيجوس» بالقرب من العاصمة طوكيو، قبل أن يتراجع صباح السبت إلى منخفض استوائي.

وأوضحت الوكالة أن «ميكالا» يواصل تحركه باتجاه الشمال الشرقي فوق المحيط الهادئ بمحاذاة السواحل اليابانية، مع احتمال وصوله إلى اليابسة في شرق البلاد، الأمر الذي دفع السلطات إلى رفع مستوى التأهب في عدد من المحافظات.



وأسفرت الأمطار الغزيرة المصاحبة للإعصارين عن وقوع انهيارات أرضية وأضرار في شبكة الطرق بالمناطق الغربية والجنوبية الغربية، فيما لا يزال شخص في عداد المفقودين، وأصيب عدد آخر بعد انهيار منزل جراء انهيار أرضي في محافظة ياماجوتشي.

وتوقعت وكالة الأرصاد هطول ما يصل إلى 250 مليمترًا من الأمطار في منطقة توكاي بوسط اليابان، ونحو 200 مليمتر في منطقة كانتو-كوشين، التي تضم العاصمة طوكيو، بحلول صباح الأحد، محذرة السكان من مخاطر الفيضانات المفاجئة وارتفاع منسوب الأنهار.

ودعت السلطات السكان في المناطق المتضررة إلى الالتزام بتعليمات الإخلاء وتجنب التنقل غير الضروري، في ظل استمرار سوء الأحوال الجوية وتزايد احتمالات وقوع كوارث طبيعية.



وتتعرض اليابان سنويًا لعدد من الأعاصير المدارية خلال موسم يمتد عادة من مايو إلى أكتوبر، وتبلغ ذروته بين أغسطس وسبتمبر، نتيجة موقعها على المحيط الهادئ ضمن المسار الطبيعي للأعاصير المتشكلة في غرب المحيط.

ورغم امتلاك اليابان أحد أكثر أنظمة الإنذار المبكر وإدارة الكوارث تطورًا في العالم، فإن الأمطار الغزيرة المصاحبة للأعاصير لا تزال تمثل خطرًا كبيرًا، خصوصًا في المناطق الجبلية المعرضة للانهيارات الأرضية، وفي المدن التي تشهد فيضانات مفاجئة نتيجة كثافة الأمطار خلال فترات زمنية قصيرة.



وخلال السنوات الأخيرة، دفعت التغيرات المناخية إلى زيادة شدة الظواهر الجوية المتطرفة، وهو ما دفع السلطات اليابانية إلى تعزيز خطط الإخلاء والاستجابة السريعة لحماية السكان وتقليل الخسائر البشرية والمادية.