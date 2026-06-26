أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية «ناسا» عن اكتشاف كوكبين عملاقين جديدين يُصنفان ضمن أكثر الكواكب انخفاضاً في الكثافة حتى الآن.

وأوضحت «ناسا» أن الكوكبين، اللذين يحملان اسمي «TOI-791 b» و«TOI-791 c»، يدوران حول نجم شبيه بالشمس يعرف باسم «TOI-791» ويقع على بعد نحو 1113 سنة ضوئية من الأرض. تم رصدهما من خلال مراقبة الانخفاضات المتكررة في سطوع النجم أثناء مرورهما أمامه.

وأظهرت البيانات أن الكوكب «TOI-791 b» يقارب كوكب المشتري حجماً، لكنه لا يمتلك سوى 3٪ من كتلته، فيما يتجاوز «TOI-791 c» المشتري حجماً مع امتلاكه 5.9٪ فقط من كتلته، ما يجعلهما ضمن فئة نادرة من الكواكب العملاقة منخفضة الكثافة.

تمكن القمر الصناعي «TESS» في هذه المهمة من جمع بيانات عن هذا النظام الكوكبي على مدى 1122 يوماً خلال سبع سنوات، ما أتاح للعلماء دراسة دقيقة لحركة الكوكبين وخصائصهما الفيزيائية.

كما تشير التحليلات إلى أن الكوكبين يرتبطان بتأثيرات جاذبية متبادلة تؤثر في توقيت عبورهما أمام النجم المضيف، وهو ما استخدمه العلماء لحساب كتلتيهما بدقة وتأكيد انخفاض كثافتهما بصورة استثنائية.

ويرى العلماء أن دراسة هذين الكوكبين قد تسهم في تحسين فهم آليات تشكل الكواكب العملاقة وتطور الأنظمة الكوكبية، إضافة إلى توفير معلومات جديدة حول تركيب الأغلفة الجوية للكواكب منخفضة الكثافة وكيفية تطورها عبر الزمن.