ارتفعت حصيلة ضحايا زلزال فنزويلا إلى 188 قتيلاً و1520 مصابًا.

وأعلن رئيس الجمعية الوطنية الفنزويلية خورخي رودريغيز اليوم (الجمعة) وفاة 188 فنزويليًا جراء الزلزال​​​ وإصابة 1520 شخصًا آخرين، مبينًا أن 157 شخصًا ما زالوا في عداد المفقودين، وأن أكثر من 200 شخص ما زالوا محاصرين تحت أنقاض المباني المنهارة، فيما تواصل فرق الإنقاذ عمليات البحث والإنقاذ.

وشهدت فنزويلا سلسلتين من الهزات الأرضية القوية، بوقت متأخر من ليل الأربعاء، قُدرت الأولى منها، وفقًا للمسح الجيولوجي الأمريكي، بقوة 7.2 درجة، والثانية بقوة 7.5 درجة، تبعتها 30 هزة ارتدادية أخرى.