وسّعت شركة ميتا إتاحة تطبيق «إنستغرام للتلفاز» ليشمل أجهزة التلفاز الذكية في الولايات المتحدة، في إطار توجهها نحو تعزيز استهلاك المحتوى المرئي عبر الشاشات الكبيرة وتوسيع نطاق استخدام المنصة خارج الهواتف الذكية.

ويأتي هذا التوسع بعد إطلاق التطبيق على أجهزة Amazon Fire TV في أواخر عام 2025، ثم على الأجهزة العاملة بنظام Google TV خلال عام 2026، ما يجعل التطبيق متاحاً حالياً عبر عدد من أبرز منصات التلفاز المتصل بالإنترنت.

ويدعم التحديث أجهزة التلفاز الذكية من سامسونج الصادرة منذ عام 2020، مع إضافة أدوات جديدة تهدف إلى تسهيل اكتشاف المحتوى ومشاهدته داخل المنازل. كما تختبر ميتا قنوات مخصصة تعرض مقاطع Reels وفق اهتمامات المستخدمين، مثل الرياضة والكوميديا والمحتوى المرتبط بصنّاع محتوى محددين.

وأتاحت الشركة كذلك إمكانية إرسال مقاطع Reels من الهاتف الذكي إلى شاشة التلفاز، بما في ذلك المقاطع المحفوظة مسبقاً، في خطوة تستهدف تعزيز التكامل بين الأجهزة المختلفة.

كما تواصل ميتا اختبار مزايا إضافية تشمل مساحة مخصصة للفيديوهات الأفقية ودراسة تقديم محتوى أطول وأكثر ترابطاً، إلى جانب بحث دعم البث المباشر عبر التلفاز مستقبلاً، دون الإعلان عن جدول زمني رسمي لإطلاق هذه الخصائص.