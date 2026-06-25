بعد موجة من الجدل والتشكيك التي اجتاحت منصات الإنترنت حول تأثير الحليب على صحة العظام، خرج أطباء ومتخصصون في جراحة العظام لتوضيح الصورة وحسم واحدة من أكثر المعتقدات الصحية انتشارًا: هل يمكن أن يؤدي الإفراط في شرب الحليب إلى الإصابة بهشاشة العظام؟.

على مدار عقود، اعتُبر كوب الحليب عنصرًا أساسيًا على موائد الإفطار ورمزًا للحفاظ على قوة العظام والوقاية من الكسور. إلا أن انتشار نظريات عبر الإنترنت أخيرا أثار مخاوف البعض، بعد ادعاءات تزعم أن الاستهلاك المفرط للحليب قد يؤدي إلى نتيجة عكسية ويزيد خطر هشاشة العظام.

لكن أطباء العظام يؤكدون أن هذه المخاوف لا تستند إلى أدلة علمية قوية، مشددين على أن تناول الحليب باعتدال لا يضر بصحة العظام، بل يدعمها ضمن نمط حياة متوازن.

شائعة فرضية «الحمضية»

يرجع جزء كبير من الجدل إلى ما يُعرف بـ«فرضية الرماد الحمضي»، وهي نظرية تفترض أن تناول كميات كبيرة من منتجات الألبان واللحوم يزيد من حموضة الجسم، ما يدفعه إلى سحب الكالسيوم من العظام لمعادلة تلك الحموضة.

وبحسب موقع Hindustan Times، أوضح استشاري جراحة العظام بمستشفى إس إل راهيجا في مومباي الدكتور فايبهاف كاسوديكار، أن هذه الفرضية لم تعد مدعومة علميًا، مؤكدًا أن الدراسات الحديثة أثبتت أن البروتين الغذائي – خصوصًا عند دمجه بكميات مناسبة من الكالسيوم – يساهم في تقوية العظام وتقليل خطر الكسور مع التقدم في العمر.

وأشار إلى أنه لا توجد حتى الآن أي أدلة علمية تثبت أن تناول الحليب بكميات معتدلة أو حتى مرتفعة يزيد احتمالات الإصابة بهشاشة العظام.

الأدلة العلمية تنفي العلاقة

من جانبه، أكد استشاري جراحة العظام بمستشفى ساهايادري التخصصي في مدينة بيون الدكتور نيخيل جادهاف، أن الفرضيات التي تربط بين الإفراط في الحليب وفقدان المعادن من العظام ما تزال ضعيفة من الناحية العلمية.

وأوضح أن الأبحاث الحالية تُظهر إما علاقة محايدة أو تأثيرًا إيجابيًا بين استهلاك منتجات الألبان بكميات معتدلة وكثافة المعادن داخل العظام.

ما الأسباب الحقيقية لهشاشة العظام؟

بدلًا من تحميل الحليب المسؤولية، أوضح الأطباء أن هشاشة العظام مرض معقد ينتج عن مجموعة من العوامل الوراثية والبيولوجية والسلوكية.

ومن أبرز عوامل الخطر: التقدم في العمر، التغيرات الهرمونية، خصوصا بعد انقطاع الطمث لدى النساء، نقص فيتامين «د»، قلة النشاط البدني، التدخين، سوء التغذية، والإفراط في تناول الكحول.

وأكد الأطباء أن الكالسيوم عنصر مهم، لكنه ليس العامل الوحيد المسؤول عن قوة العظام.

لماذا يُعد الحليب مفيدًا للعظام؟

بحسب الخبراء، يحتوي الحليب على عناصر غذائية أساسية تلعب دورًا مباشرًا في تكوين العظام، أبرزها: الكالسيوم، البروتين، الفوسفور، فيتامين «د» (في الأنواع المدعمة).

وأشار الدكتور جادهاف إلى أن الحصول على كميات كافية من الكالسيوم خلال الطفولة والمراهقة وسنوات البلوغ يساعد على بناء أعلى كتلة عظمية ممكنة، وهو ما ينعكس إيجابًا على صحة العظام لاحقًا.

كما وصف الدكتور كاسوديكار الحليب بأنه لا يزال من أكثر المصادر كفاءة للحصول على الكالسيوم والبروتينات والمعادن الضرورية لتمعدن العظام.

متى يصبح الإفراط في الحليب مشكلة؟

رغم نفي ارتباط الحليب بهشاشة العظام، حذر الأطباء من الاعتماد المفرط عليه أو استهلاكه بصورة غير متوازنة.

وأوضحوا أن المشكلة لا تكمن في الحليب نفسه، وإنما في أن الإفراط في أي نوع من الطعام قد يؤدي إلى نظام غذائي غير متكامل، كما أن زيادة استهلاك الحليب قد ترتبط ببعض المشكلات مثل: اضطرابات الهضم، الإفراط في السعرات الحرارية، إهمال مصادر غذائية أخرى ضرورية للجسم.

بدائل لمن يعانون من عدم تحمل اللاكتوز

لفت الخبراء أيضًا إلى أن بعض الأشخاص لا يستطيعون تناول الحليب بسبب عدم تحمل اللاكتوز أو الحساسية تجاه مكونات الألبان.

وفي هذه الحالات، يمكن تعويض الكالسيوم من مصادر أخرى مثل: الحليب النباتي المدعم، حبوب الراجي، التوفو، والخضراوات الورقية الخضراء.