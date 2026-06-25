تحول مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع في العراق إلى قضية رأي عام ساخنة خلال ساعات قليلة، بعدما ربطت منشورات تفاعلية بين المقطع ومسؤولين في إحدى الشركات النفطية العراقية البارزة، لتشتعل منصات التواصل الاجتماعي بسيل جارف من الاتهامات والتكهنات قبل أن تظهر روايات مغايرة تماماً تكشف حقيقة الأمر.

كانت البداية مع انتشار سريع ومكثف لمقطع فيديو وُصف بأنه «مخل بالآداب»، وقيل بحسب المتداول إنه يوثق ظهور مسؤول تنفيذي برفقة موظفة داخل إحدى المؤسسات النفطية الرسمية. وسرعان ما توسعت الشائعات كالنار في الهشيم لتصل إلى اتهام شخصيات إدارية بارزة داخل القطاع النفطي العراقي، مما دفع آلاف المستخدمين إلى إعادة مشاركة المقطع والتعليق عليه باعتباره فضيحة جديدة داخل مؤسسة حكومية حساسة.

لكن مع تصاعد حدة الجدل الرقمي، خرج موظفون في القطاع النفطي برواية غير متوقعة قلبت مسار القضية بالكامل، مؤكدين النقاط التالية:

التوقيت الحقيقي: الفيديو ليس جديداً أو حديثاً كما يُشاع، بل يعود تاريخ تصويره إلى نحو عامين مضيا.

الفيديو ليس جديداً أو حديثاً كما يُشاع، بل يعود تاريخ تصويره إلى نحو عامين مضيا. الإجراءات السابقة: الجهات الرقابية والمختصة حققت في هذا الملف سابقاً بالكامل، واتخذت إجراءات إدارية رادعة بحق الأشخاص المعنيين في حينها قبل إغلاق الملف رسمياً.

الجهات الرقابية والمختصة حققت في هذا الملف سابقاً بالكامل، واتخذت إجراءات إدارية رادعة بحق الأشخاص المعنيين في حينها قبل إغلاق الملف رسمياً. العقوبات الصادرة: انتهت التحقيقات القديمة وقتها إلى كف يد أحد المسؤولين عن العمل، ونقل موظفة إلى جهة أخرى، وتم التعامل مع القضية إدارياً دون الإعلان عن تفاصيل إضافية.

الشركات النفطية تكسر الصمت

مع استمرار تداول الفيديو وإحداثه لغطاً كبيراً، وجدت الشركات النفطية المعنية نفسها مضطرة إلى الخروج ببيانات رسمية للرد والدفاع عن قياداتها:

شركة المشاريع النفطية: نفت بشكل قاطع وصارم صحة الادعاءات التي ربطت المقطع بمديرها العام، ووصفت ما يجري تداوله بأنه معلومات مضللة وغير دقيقة تهدف تماماً إلى الإساءة، والتشويه، وإثارة الرأي العام العراقي.

نفت بشكل قاطع وصارم صحة الادعاءات التي ربطت المقطع بمديرها العام، ووصفت ما يجري تداوله بأنه معلومات مضللة وغير دقيقة تهدف تماماً إلى الإساءة، والتشويه، وإثارة الرأي العام العراقي. شركة مشاريع الشمال: أصدرت توضيحاً مماثلاً حاسماً، أكدت فيه أن مديرها الحالي لا علاقة له مطلقاً بالمقطع المتداول، مشيرة إلى وجود خلط عشوائي وتدليس بين أسماء ومناصب إدارية مختلفة، وهو ما أدى إلى انتشار الشائعة على نطاق واسع.

وأعادت هذه القضية المشتعلة إلى الواجهة واحدة من أخطر المشكلات الجارية في عصر مواقع التواصل الاجتماعي، وهي إعادة تدوير المقاطع القديمة وإخراجها من سياقها الزمني وعرضها كحدث عاجل، مما يمنحها حياة جديدة ويحولها خلال ساعات إلى مادة للتشهير والاتهامات قبل التحقق من حقيقتها.

وفي ظل غياب أي معلومات رسمية جديدة تؤكد تفاصيل إضافية، يبقى الجدل مستمراً في الفضاء الإلكتروني، بين من يرى أن القضية حُسمت وأُغلقت منذ سنوات، وبين من يطالب بكشف كواليس القضية وتفاصيلها، لتتصدر الواقعة النقاشات الرقمية في العراق كنموذج صارخ لقوة الشائعات وسرعة انتشارها.