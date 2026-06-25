تستعد بريطانيا لاستضافة مزاد استثنائي يسلط الضوء على جوانب نادرة من حياة رئيس الوزراء البريطاني السابق ونستون تشرشل، إذ تعرض دار مزادات أربع قطع تاريخية مرتبطة بشكل مباشر بتشرشل ومكاتبه الرسمية، الأسبوع القادم، بقيمة تقديرية إجمالية تصل إلى نحو 215 ألف جنيه إسترليني.

وتعد هذه المجموعة من أبرز معروضات مزاد «روائع عبر الثقافات»، وتقدم رابطاً ملموساً بأحد أكثر الشخصيات تأثيراً في القرن الـ20، وتوثق مراحل مفصلية من مسيرته السياسية الممتدة من بدايات عمله الحكومي وحتى قيادته بريطانيا خلال الحربين العالميتين.

ويتصدر المزاد صندوق مراسلات رئيس الوزراء، الذي تشير الوثائق إلى استخدامه من قبل تشرشل عام 1940، خلال الفترة التي عُرفت تاريخياً بـ«أحلك ساعات بريطانيا» في مواجهة التهديد النازي. ويحمل الصندوق نقش «رئيس الوزراء»، ومن المتوقع أن يراوح سعر بيعه بين 70 ألفاً و100 ألف جنيه إسترليني.

وبحسب خبراء المزاد، كان الصندوق يُستخدم لنقل الوثائق الحكومية الحساسة إلى مكتب تشرشل بشكل يومي، بما في ذلك تقارير الحرب والملفات الوزارية والوثائق الدبلوماسية الخاصة بالكومنولث، التي كانت تتطلب قرارات عاجلة خلال قيادته للحكومة بين 1940 و1945.

كما يضم المزاد مرطب سيجار فريداً من نوعه، قُدم هدية إلى تشرشل من الرئيس الأمريكي فرانكلين روزفلت خلال الحرب العالمية الثانية. وتعود القطعة في الأصل إلى هدية قدمها الرئيس الكوبي فولجينسيو باتيستا إلى روزفلت، قبل أن تنتقل إلى تشرشل، في رمز للتحالف البريطاني الأمريكي الذي لعب دوراً حاسماً في انتصار الحلفاء. ويُقدّر سعرها بما بين 25 ألفاً و40 ألف جنيه إسترليني.

ومن بين المعروضات أيضاً صندوق مراسلات يعود إلى 1915، عندما كان تشرشل يشغل منصب مستشار دوقية لانكستر. وتمثل هذه القطعة مرحلة حساسة من حياته السياسية، ارتبطت بحملة غاليبولي الشهيرة خلال الحرب العالمية الأولى، قبل أن يغادر الحكومة ويلتحق بالخدمة العسكرية على الجبهة الغربية. ويتوقع أن يباع الصندوق بما بين 40 ألفاً و60 ألف جنيه إسترليني.

وتكتمل المجموعة بصندوق معدني يحمل نقش «معالي ونستون س. تشرشل، عضو البرلمان»، ويُرجح أن يعود تاريخه إلى الفترة بين 1907 و1922. وتشير التقديرات إلى أنه ظل قيد الاستخدام خلال الحرب العالمية الثانية وما بعدها، ومن المتوقع أن يراوح سعره بين 10 و15 ألف جنيه إسترليني.

ويُعد ونستون تشرشل واحداً من أبرز القادة السياسيين في التاريخ الحديث، إذ قاد بريطانيا خلال أصعب مراحل الحرب العالمية الثانية، ولعب دوراً محورياً في تشكيل تحالف الحلفاء ضد ألمانيا النازية.

ولا تزال مقتنياته الشخصية والرسمية تحظى باهتمام واسع من هواة جمع التحف والمؤرخين حول العالم، نظراً لارتباطها بأحداث صنعت تاريخ القرن الـ20. وخلال السنوات الماضية، بيعت العديد من مقتنيات تشرشل في مزادات عالمية بمبالغ قياسية، خصوصاً تلك المرتبطة بفترة الحرب العالمية الثانية أو التي تعكس تفاصيل من حياته السياسية والشخصية.