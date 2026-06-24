أعلنت وزارة الداخلية القطرية القبض على 25 شخصاً من جنسية عربية، على خلفية مشاجرة وقعت داخل أحد المطاعم بمنطقة الدفنة، بعد تداول مقاطع مصورة للواقعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضحت الوزارة في بيان صحفي أن المشاجرة صاحبتها تصرفات مخالفة للقانون، تضمنت التعدي على سلامة الأفراد والممتلكات، والإخلال بالأمن والنظام العام، مؤكدة أن الجهات المختصة باشرت فوراً اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة.

وأضافت أنه تم استكمال الإجراءات القانونية بحق الموقوفين تمهيداً لإحالتهم إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات واتخاذ ما يلزم وفق الأنظمة المعمول بها.

ودعت وزارة الداخلية الجميع إلى الالتزام بالقوانين والأنظمة، والتحلي بالمسؤولية، والابتعاد عن أي سلوك من شأنه الإخلال بالأمن أو النظام العام.

وأكدت أنها لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يثبت تورطه في أفعال مخالفة للقانون أو تمس أمن المجتمع وسلامته.