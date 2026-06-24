أطلقت شركة إيرباص حملة فحص عاجلة لعدد من طائراتها العملاقة من طراز «إيه 380»، بعد اكتشاف تشققات في أحد المكونات الهيكلية الرئيسية بجناح بعض الطائرات، في خطوة تعكس حجم الاهتمام المتزايد بمعايير السلامة الجوية وحرص الشركة على معالجة أي مخاطر محتملة قبل تفاقمها.

وأعلنت الشركة إخضاع 16 طائرة من هذا الطراز لعمليات تفتيش دقيقة، بينها خمس طائرات ستخضع للفحص بشكل فوري، وذلك عقب رصد تشققات في عارضة هيكلية داخل الجناح خلال أعمال صيانة دورية لطائرات تشغلها شركتا طيران الإمارات وكوانتاس الأسترالية.

وجاء القرار استجابة لتوجيهات أصدرتها الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران، والتي طالبت بإجراء عمليات تفتيش عاجلة على الطائرات المعنية للتأكد من سلامة مكونات الجناح وعدم تأثرها بالتشققات المكتشفة.

وتتمثل المشكلة في عارضة هيكلية تمتد على طول الجناح وتتحمل جزءاً أساسياً من الأحمال الهوائية التي تتعرض لها الطائرة أثناء الإقلاع والتحليق والهبوط، ما يجعل سلامتها أمراً بالغ الأهمية للحفاظ على الكفاءة التشغيلية للطائرة.

وبحسب البيانات الصادرة عن إيرباص، فإن 15 طائرة من أصل 16 مشمولة بعمليات الفحص تتبع أسطول طيران الإمارات، فيما تعود الطائرة المتبقية إلى شركة كوانتاس. كما أن الطائرات الخمس التي تقرر إخضاعها للتفتيش الفوري جميعها تابعة لطيران الإمارات، على أن تبدأ إجراءات الفحص خلال أيام قليلة.

من جانبها، أكدت طيران الإمارات أنها ستباشر عمليات التفتيش خلال 48 ساعة بالتنسيق مع إيرباص والجهات التنظيمية المختصة، مشددة على التزامها بتنفيذ جميع الإجراءات المطلوبة قبل إعادة أي طائرة إلى الخدمة، مع العمل على تقليل أي تأثير محتمل على جداول الرحلات.

وتعود جذور القضية إلى ديسمبر 2025، عندما أصدرت الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران توجيهات فنية بعد اكتشاف تشققات في إحدى الطائرات، محذرة من أن استمرارها دون معالجة قد يؤثر على سلامة هيكل الجناح على المدى الطويل، وعلى إثر ذلك، أجرت إيرباص مراجعة شاملة للطائرات المصنعة خلال الفترة ذاتها لتحديد الوحدات الأكثر عرضة للمشكلة.

وتعد طائرة «إيرباص إيه 380» أكبر طائرة ركاب تجارية في العالم، وقد دخلت الخدمة لأول مرة عام 2007، واشتهرت بقدرتها على نقل أكثر من 500 راكب في الرحلات التجارية العادية، مع إمكانية استيعاب أعداد أكبر في بعض الترتيبات الخاصة.

ورغم المكانة المميزة التي حققتها الطائرة في قطاع النقل الجوي، أعلنت إيرباص عام 2021 وقف إنتاجها بسبب تراجع الطلب العالمي على الطائرات العملاقة ذات الطابقين، واتجاه شركات الطيران نحو الطائرات الأقل استهلاكاً للوقود والأكثر مرونة في التشغيل.