توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس هذا اليوم (الثلاثاء) تكوّن السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، نجران، الرياض والشرقية، ويستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من تلك المناطق، وكذلك على أجزاء من منطقتي المدينة المنورة ومكة المكرمة، تصل إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية على طريق الساحل الواصل إلى جازان. ويبقى الطقس حاراً إلى شديد الحرارة على أجزاء من مناطق شرق ووسط المملكة، وكذلك على أجزاء من منطقة الحدود الشمالية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 10-34 كم/ساعة على الجزء الشمالي والجنوبي، تصل إلى 50 كم/ساعة مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، وشمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-45 كم/ساعة على الجزء الأوسط وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، يصل إلى أعلى من مترين على الجزء الأوسط كذلك مع تكوّن السحب الرعدية على الجزء الجنوبي. حالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، يصل إلى مائج على الجزء الأوسط كذلك مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.

فيما ستكون حركة الرياح على الخليج العربي شمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة، تصل إلى 50 كم/ساعة مع تكوّن السحب الرعدية على الجزء الجنوبي وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، يصل إلى أعلى من مترين مع تكوّن السحب الرعدية على الجزء الجنوبي. حالة البحر خفيف الموج، يصل إلى مائج مع تكوّن السحب الرعدية على الجزء الجنوبي.