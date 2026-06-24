كشفت دراسة حديثة منشورة في مجلة (نيتشر ميكروبيولوجي) عن قدرة فايروس إيبولا على البقاء داخل الجسم لفترات طويلة بعد التعافي، خصوصاً في مناطق تُعرف بـ«الامتياز المناعي» مثل الجهاز العصبي المركزي والخصيتين، ما يثير مخاوف من احتمالات الانتكاس وعودة العدوى.

أظهرت النتائج أن الفايروس يمكنه الاستمرار في السائل المنوي لأشهر وقد يصل إلى عام كامل، كما يستطيع البقاء داخل الدماغ دون أن يكتشفه الجهاز المناعي، مستفيداً من ضعف الاستجابة المناعية في تلك المناطق الحساسة.

واعتمد الباحثون على نماذج ثلاثية الأبعاد تُعرف بـ(الأورغانويدات الدماغية)؛ وهي خلايا جذعية بشرية تمت برمجتها لمحاكاة بنية الدماغ. وأثبتت التجارب أن الفايروس قادر على إصابة أنواع متعددة من الخلايا العصبية والتكاثر داخلها لمدة وصلت إلى 120 يوماً، مع رصد طفرات جديدة قد تساعده على التهرب من المناعة.

وأوضح فريق البحث أن هذه النتائج قد تفسر بعض المضاعفات طويلة المدى لدى الناجين، مثل التهاب السحايا والدماغ، داعين إلى مواصلة الدراسات على سلالات أقل فهماً مثل فايروس (بونديبوجيو) المرتبط بالتفشي الحالي في إفريقيا.