رفعت أستراليا مستوى التأهب لمواجهة أنفلونزا الطيور بعد تسجيل ثاني إصابة مؤكدة بسلالة H5N1 شديدة العدوى إذ عززت السلطات إجراءات الأمن الحيوي واتخذت شركات الدواجن تدابير احترازية لمنع انتقال الفيروس إلى المزارع التجارية.

وأعلنت السلطات الأسترالية، اليوم (الإثنين)، تسجيل ثاني حالة إصابة مؤكدة بسلالة H5N1 في ولاية أستراليا الغربية، بعد يوم من الإعلان عن أول حالة. تعهدت الحكومة باتخاذ إجراءات صارمة لمنع انتشار الفيروس ووصوله إلى أنظمة الإنتاج التجاري للدواجن.

وقالت وزيرة الزراعة الأسترالية جولي كولينز إن طائراً بحرياً مهاجراً من نوع «النوء العملاق الشمالي» عُثر عليه مريضاً على شاطئ ناءٍ في الولاية، وأكدت الفحوصات إصابته بالفايروس.

وتأتي هذه الحالة بعد اكتشاف إصابة لطائر آخر من نوع «البني سكوا» خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وأوضحت السلطات أن الطائرين عُثر عليهما بالقرب من بلدة إسبيرانس الساحلية، الواقعة على بعد نحو 570 كيلومتراً جنوب شرقي مدينة بيرث، عاصمة ولاية أستراليا الغربية.

وأكدت كولينز أن الحكومة تعمل مع قطاعات إنتاج الدجاج واللحوم والبيض لتعزيز تدابير الأمن الحيوي ومنع انتقال الفيروس إلى مزارع الدواجن التجارية.

وقالت الوزيرة: «نعمل مع مختلف الجهات المعنية على تحسين أنظمة وإجراءات الأمن الحيوي واتخاذ كل ما يمكن من خطوات لمنع وصول الفايروس إلى أنظمة الإنتاج».

ورغم أن الإصابات البشرية بفايروس أنفلونزا الطيور ما تزال نادرة، فإن الانتشار العالمي للمرض تسبب خلال السنوات الأخيرة في نفوق أعداد كبيرة من الطيور والدواجن، وأدى إلى اضطرابات في سلاسل الإمداد الغذائية وارتفاع أسعار العديد من المنتجات الغذائية.

وكانت أستراليا حتى وقت قريب القارة الوحيدة التي لم تسجل أي إصابة مؤكدة بالفايروس على أراضيها الرئيسية، رغم رصد الفيروس أواخر عام 2025 في جزيرة هيرد الواقعة ضمن الأقاليم الأسترالية شبه القطبية الجنوبية.

وفي إطار جهودها لمواجهة المرض، شددت السلطات الأسترالية إجراءات الأمن الحيوي في المزارع، ووسعت نطاق مراقبة وفحص الطيور الساحلية والمهاجرة، كما نفذت برامج لتطعيم الأنواع الحيوانية الأكثر عرضة للخطر وأجرت تدريبات ومحاكاة للاستجابة السريعة لأي تفشٍ محتمل.

من جانبها، أعلنت شركة «إنغهامز»، إحدى أكبر شركات إنتاج الدواجن في أستراليا، فرض إغلاق احترازي كامل في جميع مزارعها ومنشآت المعالجة التابعة لها في ولاية أستراليا الغربية.

وأكدت الشركة في بيان أنه لم يتم حتى الآن رصد أي إصابة بالفايروس داخل قطاع الدواجن التجاري، بما في ذلك عملياتها وسلسلة التوريد المرتبطة بها، مشيرة إلى أن الإجراءات المتخذة تأتي في إطار التدابير الوقائية الرامية إلى حماية الإنتاج المحلي من أي مخاطر محتملة.