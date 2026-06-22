كشفت شركة أبل عن مجموعة من التحسينات الجديدة في تطبيق الصور ضمن نظام التشغيل iOS 27، في خطوة تهدف إلى تطوير تجربة إدارة الصور وتحريرها بالاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، مع توفير أدوات أكثر مرونة للمستخدمين.

وتشمل التحديثات أدوات تحرير متقدمة تتيح إجراء تعديلات أكثر دقة على الصور، إلى جانب مزايا ذكية تساعد في تحسين تكوين اللقطات وإعادة ضبط عناصرها بعد التقاطها. كما أضافت أبل إمكانات جديدة لتنظيم المحتوى واستعراضه بصورة أكثر سهولة داخل التطبيق.

وشهدت الألبومات المشتركة عبر خدمة iCloud تحديثات ملحوظة، إذ أصبح بإمكان المستخدمين مشاركة الألبومات والتعاون عليها بشكل أوسع، مع تحسينات تستهدف تسهيل الوصول إلى الصور ومزامنتها بين الأجهزة المختلفة. كما عززت الشركة التوافق مع أنظمة تشغيل أخرى لتوسيع خيارات المشاركة.

وتأتي هذه الإضافات ضمن حزمة التحديثات الأوسع التي يقدمها iOS 27، والتي تركز على دمج الذكاء الاصطناعي في التطبيقات الأساسية، وتحسين الأداء العام وتجربة الاستخدام اليومية، تمهيدًا لإطلاق النظام رسميًا على أجهزة آيفون المدعومة خلال الفترة المقبلة.