تحول مقطع فيديو قصير جرى التقاطه بكاميرا هاتف في أحد شوارع منطقة الهرم بمحافظة الجيزة إلى قضية رأي عام ساخنة خلال ساعات قليلة، بعدما وثّق مشاهد صادمة ومروعة لشاب يعتدي بعنف مفرط على عدد من الفتيات في وسط الشارع العام وأمام المارة، في واقعة أثارت موجة غضب عارمة واستنكاراً واسع النطاق عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وأظهر الفيديو المتداول، الذي انتشر كالنار في الهشيم، لحظات قاسية من الفوضى والتوتر في شارع ضياء الشهير بمنطقة الهرم، إذ بدا الشاب وهو يوجه ركلات عنيفة ومباشرة للفتيات ويعتدي عليهن بصورة وحشية أثارت صدمة وذهول المتابعين، بينما تعالت أصوات الصراخ الحاد والاستغاثة من الفتيات وسط الشارع.

ولم يكن المشهد الصادم في حد ذاته هو ما أثار الجدل والغضب فقط، بل إن المتابعين ركزوا بمرارة على تأخر تدخل بعض المتواجدين في المكان لوقف الاعتداء السافر وحماية الفتيات، وهو ما فتح نقاشاً مجتمعياً واسعاً حول ظاهرة السلبية في مواجهة مثل هذه الوقائع القاسية التي تحدث في الأماكن العامة والمفتوحة.

ومع انتشار المقطع بسرعة فائقة، تحولت منصات التواصل الاجتماعي إلى ساحة انتفاضة وغضب واسعة، إذ طالب آلاف المستخدمين والمغردين بضرورة سرعة تحديد هوية المعتدي وضبطه ومحاسبته قانونياً بشكل رادع، مؤكدين أن ما ظهر في المقطع لا يمكن أبداً التغاضي عنه أو التعامل معه باعتباره مجرد مشاجرة عابرة في الشارع.

ودخلت شخصيات عامة وفنية بارزة على خط القضية، معبرة عن استيائها الشديد وصدمتها من المشاهد المتداولة لضرب الفتيات، فيما تصاعدت المطالبات الرسمية والشعبية بتدخل الأجهزة الأمنية والجهات المختصة للتحقيق الفوري في الواقعة وكشف ملابساتها كاملة ودوافع هذا الاعتداء، خصوصاً بعدما تحول المقطع إلى أحد أكثر المقاطع تداولاً ومشاركة خلال الساعات الأخيرة.

وبينما يواصل المقطع حصد ملايين المشاهدات والتعليقات الغاضبة، يترقب الشارع المصري ما ستسفر عنه التحريات الأمنية المكثفة والإجراءات القانونية القادمة، وسط تأكيدات متكررة من رواد مواقع التواصل بأن حق فتيات الهرم يجب أن يعود كاملاً، وأن مثل هذه الوقائع تستوجب رداً حاسماً وقاسياً يضمن عدم تكرار هذه المشاهد المؤسفة مجدداً.