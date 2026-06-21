تحول حريق ضخم اندلع داخل مستودع في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية إلى أزمة متصاعدة ومفاجئة دفعت السلطات لإعلان حالة الطوارئ القصوى، بعدما فشلت جهود فرق الإطفاء في احتوائه أياماً متتالية، وسط مخاوف مرعبة من تداعياته الصحية والبيئية على السكان.

منذ الأربعاء الماضي، تتصاعد ألسنة اللهب وأعمدة الدخان الكثيفة من موقع الحريق في حي بويل هايتس التاريخي، بالقرب من قلب المدينة، لتغطي أجزاء واسعة من السماء وتثير قلق العائلات الذين وجدوا أنفسهم أمام كارثة معقدة لا تبدو نهايتها قريبة في الأفق.

ومع استمرار اشتعال النيران وتمددها، أعلنت كارين باس رئيسة بلدية المدينة حالة الطوارئ الرسمية، في خطوة تعكس حجم القلق الحكومي من تطور الوضع الميداني وخروجه الكامل عن السيطرة.

ورغم أن النيران بدأت داخل مستودع مغلق، فإن التهديد الأكبر بات يتمثل في السحب الكثيفة من الدخان والأبخرة السامة التي انتشرت فوق الأحياء السكنية المحيطة، ما أجبر السلطات على فتح مراكز إيواء وملاجئ مؤقتة وعاجلة للأسر الراغبة في الفرار والابتعاد عن الهواء الملوث.

استغاثة عاجلة وتعليق القوانين

ومع كل ساعة تمر، تتزايد المخاوف من تأثيرات صحية وخيمة، خصوصاً على الأطفال، وكبار السن، وأصحاب الأمراض التنفسية، في مدينة اعتادت مواجهة حرائق الغابات الطبيعية، لكنها تجد نفسها هذه المرة أمام حريق صناعي معقد ومستمر يصعب كبحه.

وفي محاولة لتسريع الاستجابة وإنقاذ الموقف، وجهت رئيسة البلدية استغاثة عاجلة طالبت فيها حكومة كاليفورنيا بتوفير موارد فيدرالية وإضافية بشكل فوري، إلى جانب تسهيل الوصول إلى برامج الإغاثة المخصصة للكوارث. كما دعت بلهجة حاسمة إلى تعليق بعض الإجراءات واللوائح البيروقراطية والروتينية التي قد تؤخر وصول المعدات الثقيلة والفرق المتخصصة اللازمة للسيطرة على اللهب.

وبينما يواصل رجال الإطفاء معركتهم الشرسة ضد النيران، يعيش آلاف السكان تحت سحابة سوداء من القلق والدخان، وسط ترقب لمعرفة موعد إخماد هذا الحريق الذي صمد أياماً وأجبر واحدة من أكبر المدن الأمريكية على طلب النجدة على مستوى الولاية بأكملها.