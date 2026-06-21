التهمت النيران منتجعاً سياحياً فاخراً في جمهورية الدومينيكان، ما حول عطلة المئات إلى كابوس حقيقي، وأجبر السلطات على إجلاء 1690 سائحاً بشكل عاجل.

وأسفر الحادث المأساوي عن وفاة سائحة إيطالية، في حين احتاج العديد من النزلاء الآخرين إلى تدخل طبي فوري جراء الإصابات والاختناق. وفي محاولة لإنقاذ الموقف، نسقت السلطات نقل نزلاء منتجع «فيفا دومينيكوس بيتش باي ويندهام» المنكوب إلى فنادق ومرافق سكنية مجاورة لتأمينهم، بينما فتحت الأجهزة المختصة تحقيقاً موسعاً لكشف الأسباب الحقيقية وراء اندلاع هذا الحريق الضخم.