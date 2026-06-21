دخل الحارس الألماني مانويل نوير تاريخ كأس العالم من أوسع أبوابه، بعدما أصبح أكثر حارس مرمى مشاركة في مباريات المونديال برصيد 21 مباراة، متجاوزًا الرقم القياسي السابق المسجل باسم الفرنسي هوغو لوريس (20 مباراة).



وحقق نوير هذا الإنجاز خلال مواجهة ألمانيا وكوت ديفوار في الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس العالم 2026، بعدما كان قد عادل رقم لوريس في المباراة الافتتاحية أمام كوراساو.



ويخوض الحارس المخضرم، البالغ من العمر 40 عامًا، مشاركته الخامسة في كأس العالم، بعدما سبق له الظهور في نسخ 2010 و2014 و2018 و2022، ليواصل تعزيز مكانته كأحد أعظم حراس المرمى في تاريخ البطولة.