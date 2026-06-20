أعرب ملك المملكة المتحدة تشارلز الثالث عن حزنه الشديد إزاء حادثة تصادم قطارين وقعت مساء أمس (الجمعة) في منطقة بيدفورد شمالي لندن، التي أسفرت عن مقتل سائق قطار وإصابة 89 شخصاً آخرين.

وقال المتحدث باسم الملك، في بيان نقلته هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي س» اليوم (السبت)، إن جلالة الملك «مفجوع» بالحادثة المأساوية التي وقعت مساء أمس، مشيراً إلى أنه يتم إطلاعه بشكل منتظم على آخر التطورات.

وأضاف المتحدث: «تعاطف جلالته مع عائلة المتوفى ومع جميع المصابين والمتضررين من هذه الحادثة المأساوية».

وقعت الحادثة نحو الساعة 17:12 بالتوقيت المحلي قرب بلدة إلستو، على بعد نحو 1.4 ميل جنوب مدينة بيدفورد، على خط ميدلاند ماين لاين، حيث اصطدم قطاران تابعان لشركة إيست ميدلاندز ريلواي، أحدهما قادم من نوتنغهام والآخر من كوربي، وكانا متجهين نحو محطة سانت بانكراس في لندن.

وأسفرت الحادثة عن مقتل سائق أحد القطارين، وإصابة 89 شخصاً، من بينهم 9 في حالة حرجة، و11 إصاباتهم «خطيرة جداً»، و22 إصاباتهم خطيرة، فيما تلقى آخرون علاجاً لإصابات طفيفة. ولا يزال 28 شخصاً في المستشفيات حتى صباح اليوم.

وهرعت فرق الإسعاف والطوارئ إلى المكان، بما في ذلك خمس طائرات إسعاف جوي، وتم إعلان الحادثة «حادثة كبيرة»، وتجري الشرطة البريطانية تحقيقاً لمعرفة أسباب التصادم، مع التركيز على إشارات السكك الحديدية وسجلات الصندوق الأسود.

وتعد هذه الحادثة من أبرز الحوادث السككية في بريطانيا خلال السنوات الأخيرة، وأثارت مخاوف بشأن السلامة على خطوط السكك الحديدية المزدحمة أثناء ساعات الذروة.