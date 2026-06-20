في خطوة تقنية تثير الذهول والترقب، كشفت مجلة «China Army» عن سباق عالمي محتدم لتقنيات الاستطلاع، تقوده الصين حالياً عبر تطوير جيل جديد من الطائرات المسيّرة متناهية الصغر. فقد نجحت الجامعة الوطنية لتكنولوجيا الدفاع في ابتكار نموذج مذهل لمسيّرة دقيقة تحاكي حجم «البعوضة»، صُممت خصيصاً لتنفيذ مهام استطلاع سرية للغاية وجمع المعلومات من بيئات معقدة استعصت تماماً على الوسائل التقليدية.

هذا الطائر الآلي المتناهي الصغر يزن أقل من 0.3 غرام فقط، ويعتمد على تصميم حيوي يحاكي بدقة حركة الحشرات؛ حيث تخفق أجنحتها بسرعة قياسية تصل إلى 500 رفرفة في الثانية الواحدة، ما يمنحها قدرة فائقة ومبهرة على المناورة والتحليق. وتتكامل بنية هذه المسيّرة عبر جناحين دقيقين يشبهان أوراق الشجر الصغيرة، وثلاث أرجل مجهرية للهبوط، مع هندسة متطورة تتيح تزويدها بأنظمة تحكم وأجهزة استشعار فائقة الدقة لجمع البيانات الميدانية، لتصبح سلاح تخفٍّ مطلق قادر على التسلل إلى أكثر المواقع حساسية دون أن ترصدها الرادارات التقليدية أو الأقمار الصناعية.

ورغم هذه الطفرة الخيالية، لا تزال التقنية تواجه تحديات حاسمة تتمثل في محدودية عمر البطارية الذي يقلص زمن التحليق، إلى جانب حساسيتها المفرطة تجاه الرياح بسبب وزنها الريشي، مما قد يهدد دقة مسارها. ومع ذلك، فإن هذا الاختراق الصيني يضع الولايات المتحدة في حالة استنفار؛ إذ تشير التقارير إلى أن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) تسابق الزمن في مشاريع مشابهة لتطوير مسيّرات ميكروية، رغم عدم إعلانها عن نموذج عملي جاهز حتى الآن، مما ينذر بحقبة جديدة من صراع الجواسيس الصامتين في أعالي الجو.