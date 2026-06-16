أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) أن مركبة الشحن الفضائية Cargo Dragon التابعة لشركة SpaceX من المقرر أن تنفصل اليوم الثلاثاء عن المحطة الفضائية الدولية، في ختام مهمة الإمداد التجاري الـ34 (CRS-34)، محملة بعينات لتجارب علمية أجريت في المحطة.

ومن المتوقع أن تعود المركبة إلى الأرض يوم غدٍ الأربعاء، إذ ستهبط في مياه المحيط الهادئ قبالة سواحل كاليفورنيا في ساعات الصباح الباكر حوالى الساعة 5:08 صباحاً بتوقيت المحيط الهادئ.

وكانت المركبة «دراغون» قد وصلت إلى المحطة في 17 مايو، محملة بنحو 6,500 رطل (حوالى 2,950 كيلوغراماً) من الإمدادات والمعدات والتجارب العلمية، ودعمت طاقم بعثة Expedition 74 خلال فترة إقامتها.

وتُعد مركبة Cargo Dragon إحدى أبرز وسائل الشحن الفضائي المعاد استخدامها، وقد أجرت رحلتها السادسة، حيث ساهمت المهمة في دعم عشرات التجارب العلمية في بيئة الجاذبية الصفرية، بما في ذلك دراسات حول صحة الإنسان، تشكل العظام، سلوك البكتيريا، وتقنيات تخزين الوقود المبرد لمهمات المستقبل إلى القمر والمريخ.

ومن أبرز العينات العلمية العائدة على متنها: أنسجة عضوية وغضروفية مطبوعة حيوياً، وعينات خلايا جذعية ونماذج لأمراض الدم والسرطان، ومواد مستوحاة من الـDNA لتطوير علاجات جديدة للسرطان، وبلورات أشباه الموصلات المزروعة في الفضاء، وبيانات حول تخزين الوقود المبرد ودراسات ميكروبية.

ستخضع هذه العينات لتحليلات معمقة على الأرض، لتعزيز فهم تأثير الجاذبية الصفرية على جسم الإنسان والمواد، مما يساهم في تطوير تقنيات الاستكشاف الفضائي بعيد المدى وتحقيق فوائد طبية وتكنولوجية على كوكب الأرض.

وأكدت ناسا أنها ستبث انفصال المركبة مباشرة، بينما لن يتم بث عملية الهبوط، لكنها ستنشر تحديثات دورية عبر مدونتها الرسمية.

يأتي هذا الحدث ضمن برنامج الخدمات التجارية لإعادة الإمداد الذي يعتمد عليه التعاون الدولي في إدارة المحطة الفضائية الدولية، التي تعد أكبر منصة بحثية علمية في الفضاء.