حذّر خبراء الصحة، من أن الانشغال الذهني المستمر خلال ساعات العمل دون الحصول على فواصل قصيرة قد يترك آثاراً سلبية على صحة القلب والجسم، حتى في حال عدم بذل مجهود بدني كبير. وأوضحوا، أن البقاء في حالة تركيز متواصلة لساعات طويلة يضع الجسم في حالة استنفار مستمرة، ما قد يؤدي إلى ارتفاع طفيف ومتكرر في معدل ضربات القلب مع مرور الوقت.

وأشار الخبراء إلى أن تجاهل فترات الراحة لا يؤثر على القلب فحسب، بل ينعكس أيضاً على الجهاز العصبي، إذ يحتاج الدماغ إلى لحظات قصيرة لاستعادة التوازن وتقليل مستويات التوتر المتراكمة. كما يمكن أن يؤدي العمل المتواصل إلى استنزاف الطاقة تدريجياً والشعور بالإجهاد الذهني وانخفاض التركيز والإنتاجية.

وأكدت التقارير الصحية، أن التوتر المزمن المرتبط بالعمل لساعات طويلة يُعد من العوامل التي قد تزيد مخاطر المشكلات القلبية على المدى البعيد، خصوصاً عند غياب التوازن بين العمل والراحة.

وينصح المختصون بأخذ استراحات قصيرة ومتكررة خلال يوم العمل، مثل الوقوف لبضع دقائق أو ممارسة التنفس العميق أو المشي الخفيف، للمساعدة في تخفيف الضغط الذهني وتحسين النشاط البدني والحفاظ على صحة القلب.