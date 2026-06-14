حقق قائد منتخب البرتغال ونادي النصر كريستيانو رونالدو رغبة إحدى معجباته خلال مناسبة عامة، في مشهد حظي باهتمام واسع في مواقع التواصل.

وظهرت المعجبة سيلين ديبت في مقطع فيديو متداول وهي متأثرة أثناء لقائها رونالدو، قبل أن يبادر بالحديث مطالباً إياها بعدم البكاء وسؤالها عن ماذا تريد؟.

بدورها، شكرت سيلين قائد البرتغال، معربة عن تقديرها له، قبل أن تطلب التقاط صورة تذكارية معه. وأبدى رونالدو موافقته على الطلب.

ولاقى المقطع تفاعلاً على منصات التواصل، إذ أعاد عدد كبير من المستخدمين نشره والتعليق عليه، فيما اعتبره متابعون لحظة مميزة بالنسبة للمعجبة، التي التقت لاعبها المفضل بعد سنوات من متابعته.