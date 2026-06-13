شهدت مدينة الملاهي الشهيرة «سيكس فلاغز ماجيك ماونتن» في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، (الخميس)، حريقاً مفاجئاً اندلع في منطقة عشبية تقع أسفل الأفعوانية المعروفة باسم «إكس 2» (X2). ونجحت فرق الإطفاء في محاصرة النيران والسيطرة عليها سريعاً دون تسجيل أي إصابات أو أضرار مادية.

استجابة سريعة تطوق النيران

وفقاً لإدارة إطفاء مقاطعة لوس أنجلوس، تلقت العمليات بلاغاً بالحادثة في تمام الساعة 12:30 ظهراً بالتوقيت المحلي. وتحركت فرق الإنقاذ فوراً إلى الموقع (في نطاق 26100 على طريق ماجيك ماونتن باركواي)، لتصل خلال 5 دقائق فقط وتبدأ التعامل مع ألسنة اللهب التي كانت تلتهم الأعشاب أسفل اللعبة الشهيرة.

وأوضحت السلطات أن الحريق امتد ليغطي مساحة تُقدر بنحو نصف فدان، إلا أن سرعة التدخل وكثافة جهود الإطفاء أسفرت عن إخماد النيران بالكامل بحلول الساعة 12:48 ظهراً، مما حال دون توسع رقعتها.

لا إصابات

أكدت إدارة الإطفاء أن الحادثة مرت بسلام؛ حيث لم يُصب أي من الزوار أو الموظفين أو رجال الإطفاء بأذى. كما لم تلحق بالبنية التحتية للمنتزه أو الأفعوانية أي أضرار إنشائية، ولم تتطلب الواقعة إخلاء المكان.

وأفادت المتحدثة باسم «سيكس فلاغز» سارة جورجون بأن «الحادثة لم تسفر عن أي إصابات أو خسائر في الممتلكات»، مؤكدة أن الحديقة تابعت استقبال زوارها وتشغيل ألعابها بشكل طبيعي وفقاً لجدولها المعتاد.

بدء التحقيقات

من جهتها، ذكرت المتحدثة باسم إدارة الإطفاء كايتلين ألدانا أن الفرق أنهت عمليات التبريد للتأكد من عدم تجدد النيران، وأغلقت الموقع رسمياً في تمام الساعة 1:36 ظهراً بعد الاطمئنان على سلامة المنطقة المحيطة.

وتواصل الجهات المختصة تحقيقاتها للوقوف على أسباب الحريق، في حين لم تكشف السلطات حتى الآن عن أي مؤشرات أولية توضح شرارة الانطلاق الأولى.