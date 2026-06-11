يستعد علماء في المملكة المتحدة لإطلاق تجربة سريرية جديدة هذا الصيف لاختبار لقاح مبتكر قد يفتح الباب أمام الوقاية من بعض أنواع السرطان قبل ظهورها، في خطوة يصفها الباحثون بأنها قد تمثل تحولاً جذرياً في مكافحة المرض.

ويستهدف اللقاح الجديد الأشخاص المصابين بمتلازمة لينش، وهي حالة وراثية تزيد بشكل كبير من خطر الإصابة بسرطان الأمعاء وسرطان المبيض وسرطان الرحم، إلى جانب أنواع أخرى من السرطان تشمل المعدة والبنكرياس والكلى والجلد.

وتهدف الدراسة، التي تحمل اسم «Intercept-Lynch»، إلى تدريب الجهاز المناعي على التعرف على الخلايا غير الطبيعية أو ما قبل السرطانية والقضاء عليها قبل أن تتحول إلى أورام خبيثة.

ويُجرى المشروع بالتعاون بين جامعة أكسفورد وبدعم مؤسسة أبحاث السرطان في المملكة المتحدة لتطوير اللقاح.

وتشير التقديرات إلى أن نحو 175 ألف شخص في إنجلترا يعانون من متلازمة لينش، إلا أن نحو 5% فقط منهم يدركون إصابتهم بها، وترتبط المتلازمة بارتفاع خطر الإصابة بسرطان الأمعاء بنسبة تصل إلى 80%، كما تتسبب في أكثر من ألف حالة سرطان أمعاء سنوياً.

وتنتج المتلازمة عن خلل وراثي في أحد الجينات المسؤولة عن إصلاح الأخطاء التي تحدث أثناء انقسام الخلايا، ولا تظهر عادة أي أعراض على حاملي هذا التغير الجيني، إلا أن الخلايا تصبح أكثر عرضة لاكتساب طفرات قد تؤدي لاحقاً إلى الإصابة بالسرطان.

وسيتلقى المشاركون في المرحلة الأولى من الدراسة لقاحاً تجريبياً يحمل اسم mRNA-4194، حيث سيعمل الباحثون على تقييم استجابة الجهاز المناعي، وتحديد الجرعة المثلى، والتأكد من سلامة اللقاح.

ومن المتوقع أن تبدأ المرحلة الثانية من التجارب عام 2027 بمشاركة عدد من المراكز الطبية والبحثية في أنحاء المملكة المتحدة، بما في ذلك مدينة أكسفورد.

وقال البروفيسور ديفيد تشيرش، الباحث الرئيسي في الدراسة، إن الأشخاص المصابين بمتلازمة لينش يواجهون خطراً مستمراً للإصابة بأنواع متعددة من السرطان طوال حياتهم، موضحاً أن الأهداف التي صُمم اللقاح لاستهدافها مشتركة بين عدة أنواع من السرطان المرتبطة بالمتلازمة، ما قد يمنحه قدرة على توفير حماية واسعة النطاق إذا أثبت فعاليته.

وأضاف أن الطفرات الجينية التي تتراكم لدى المصابين بمتلازمة لينش تجعل الخلايا أكثر عرضة للتحول إلى خلايا سرطانية، لكن هذه التغيرات يمكن أن تصبح مرئية للجهاز المناعي، وعند تحفيز المناعة بالشكل المناسب، يمكن للجسم مهاجمة تلك الخلايا غير الطبيعية ومنع تطور السرطان.

ووصف البروفيسور تشيرش اللقاح بأنه بمثابة «دليل تعليمات» يوجه الجهاز المناعي للتعرف على الخلايا ما قبل السرطانية والقضاء عليها، مشيراً إلى أن المرضى قد يحتاجون مستقبلاً إلى جرعات معززة للحفاظ على الحماية المناعية.

من جانبه، قال ديفيد بيرمان، المسؤول التنفيذي عن تطوير الأدوية في موديرنا، إن استخدام تقنية الحمض النووي الريبي المرسال (mRNA) في مراحل مبكرة قبل ظهور المرض قد يسمح بالاستفادة القصوى من قدرات الجهاز المناعي، معرباً عن فخر الشركة بالمشاركة في هذا المشروع البحثي الواعد بالتعاون مع المؤسسات العلمية البريطانية.

ويرى الباحثون أن نجاح هذه التجربة قد لا يقتصر على متلازمة لينش فحسب، بل قد يفتح آفاقاً جديدة لتطوير لقاحات وقائية ضد أنواع أخرى من السرطان في المستقبل، من خلال تدريب الجهاز المناعي على التعرف على التغيرات المرتبطة بنشوء الأورام والتصدي لها قبل تحولها إلى مرض فعلي.