أثارت مشاهد مصورة لعناصر من الشرطة الهولندية وهم يستخدمون القوة ضد زوجة لاجئ فلسطيني حامل في شهرها التاسع موجة غضب واسعة في هولندا، بعدما وثّقت الواقعة التي حدثت داخل مركز لإيواء طالبي اللجوء في مدينة زايست (Zeist) قرب أمستردام.

وأظهر الفيديو المتداول لحظات تدخل الشرطة لتوقيف لاجئ فلسطيني داخل المركز، فيما حاولت زوجته الحامل الاستفسار عن وضعه والبقاء إلى جانبه، قبل أن يتطور الموقف بشكل مفاجئ.

دفع وإسقاط رغم الحمل

ووفقاً للمشاهد المتداولة، أقدم أحد عناصر الشرطة على دفع المرأة وإسقاطها أرضاً بالقوة رغم وضوح حملها، فيما حاول زوجها التدخل لحمايتها، الأمر الذي أدى إلى حالة من التوتر استدعت حضور تعزيزات أمنية إضافية للسيطرة على الموقف.

كما أظهرت اللقطات استخدام القوة بحق الزوجين وسط وجود كلاب بوليسية خلال عملية التوقيف، في مشهد أثار صدمة واسعة وانتشر بسرعة على منصات التواصل الاجتماعي، متصدراً النقاشات خلال ساعات.

لاجئ من غزة يروي تفاصيل الحادثة

وفي روايته لما جرى، قال اللاجئ الفلسطيني وسام مقداد (30 عاماً)، المنحدر من قطاع غزة، إن الحادثة جاءت بعد ضغوط نفسية ومعيشية متراكمة مرتبطة بملف إقامته في هولندا.

وأوضح في تصريحات إعلامية أن الواقعة بدأت بعد حالة انفعال داخل مركز الإيواء دفعته إلى إحداث أضرار في باب داخل مقر سكنه، نتيجة قلقه على أفراد عائلته في قطاع غزة، ما استدعى تدخل الشرطة واعتقاله ونقله إلى مركز احتجاز.

وأضاف أنه أبلغ عناصر الشرطة بأن زوجته حامل، إلا أنه فوجئ -بحسب روايته- بطريقة التعامل معها، معتبراً أن ما حدث تجاوز حدود التعامل الأمني المعتاد.

وأشار مقداد إلى أنه بقي محتجزاً أربعة أيام على ذمة التحقيق قبل الإفراج عنه، لافتاً إلى أن زوجته تعرضت لاحقاً لتدهور في وضعها الصحي بعد أيام من الواقعة.

طفل وثّق المشهد صدفة

وأوضح مقداد أن المقطع المتداول صُوِّر بواسطة طفل كان موجوداً بالمصادفة في موقع الحادثة، ما أسهم في توثيق الواقعة ونشرها على نطاق واسع.

وقال إنه كان يتوقع أن يجد في هولندا بيئة أكثر أماناً تراعي ظروف اللاجئين والعائلات المتضررة من الحروب، إلا أن ما حدث خالف تلك التوقعات، وفق تعبيره.

الشرطة: نراجع ملابسات استخدام القوة

من جانبها، أعلنت الشرطة الهولندية فتح مراجعة وتحقيق في ملابسات استخدام القوة خلال عملية الاعتقال التي نُفذت داخل مركز طالبي اللجوء، مؤكدة أن المقاطع المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي لا تُظهر سوى جزء من تفاصيل الواقعة.

وبحسب وسائل إعلام هولندية، فإن الحادثة وقعت في 29 مايو 2026 داخل مركز لطالبي اللجوء بمدينة زايست، بعد بلاغ عن وقوع شجار داخل المركز، ما استدعى تدخل قوات الشرطة للتعامل مع الموقف.