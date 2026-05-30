قررت السلطات الإيطالية إلغاء حفلتين غنائيتين كان من المقرر أن يحييهما مغنيا الراب الأمريكيان كاني ويست وترافيس سكوت خلال يوليو القادم في مدينة ريجيو إميليا شمال البلاد، وذلك بسبب مخاوف تتعلق بالأمن والنظام العام.

وأعلن المحافظ المحلي سالفاتوري أنجيري أن قرار الإلغاء جاء بعد تقييم أمني أخذ في الاعتبار احتمالية اندلاع احتجاجات وتحديات تنظيمية مرتبطة بالحدثين، خصوصاً مع توقع حضور جماهيري كثيف خلال فترة زمنية قصيرة.

وكان من المقرر أن يحيي ترافيس سكوت حفلة ضمن فعاليات مهرجان نبض غايا يوم 17 يوليو في ساحة آر سي إف، التي تتسع لأكثر من 100 ألف متفرج، على أن يعتلي كانييه ويست المسرح في اليوم التالي مباشرة.

وجاء القرار استجابةً لطلبات تقدمت بها منظمة حماية المستهلك الإيطالية CODACONS، إلى جانب ممثلين عن الجالية اليهودية في منطقتي مودينا وريجو إيميليا، الذين أعربوا عن مخاوف خاصة تتعلق بظهور ويست بسبب تصريحاته المثيرة للجدل خلال السنوات الماضية.

ويواجه كانييه ويست، المعروف أيضاً باسم «يي»، موجة من الإلغاءات في عدد من الدول الأوروبية عقب تصريحات اعتُبرت معادية للسامية، شملت إشادات سابقة بالزعيم النازي ادولف هتلر واستخدام رموز وصور مرتبطة بالنازية في بعض أعماله ومحتواه الإعلامي.

من جهة أخرى، لا يزال ترافيس سكوت يواجه تدقيقاً متواصلاً بشأن معايير السلامة في حفلاته منذ حادثة التدافع المأساوية التي وقعت خلال مهرجان أستروورلد عام 2021 في مدينة هيوستن، وأسفرت عن مقتل 10 أشخاص وإصابة المئات.

وأوضحت السلطات الإيطالية أن تزامن الحفلتين وتوقع تدفق أعداد ضخمة من الجماهير خلال أقل من 24 ساعة شكّلا عاملين رئيسيين في اتخاذ قرار المنع، إلى جانب ما وصفته بـ«الخطر الملموس» لاندلاع احتجاجات.

وكانت عدة دول أوروبية قد اتخذت إجراءات مماثلة بحق ويست خلال الأشهر الأخيرة؛ إذ رفضت المملكة المتحدة دخوله في أبريل الماضي، فيما تأجلت حفلة له في مارسيليا بعد تقارير تحدثت عن مساعٍ حكومية فرنسية لمنعه، كما أُلغيت حفلات أخرى كانت مقررة في بولندا وسويسرا.

ورغم هذه القيود، يواصل ويست إحياء حفلاته في الدول التي تسمح له بالدخول، حيث كان من المقرر أن يحيي حفلة في إسطنبول، كما يستعد لإقامة عروض فنية في هولندا خلال الشهر القادم بعد تأكيد السلطات الهولندية عدم وجود أساس قانوني يمنع دخوله.

ولم يصدر حتى الآن أي تعليق رسمي من كانييه ويست أو ترافيس سكوت أو منظمي الفعالية في إيطاليا بشأن قرار الإلغاء.