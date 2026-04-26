كشفت دراسة علمية حديثة، أن تلوث الهواء لم يعد خطراً مقتصراً على الجهاز التنفسي، بل يمتد ليؤثر على الدماغ، إذ يرتبط بزيادة نوبات الصداع النصفي، وفق ما نشر في دورية علمية متخصصة في طب الأعصاب، ما يعزز القلق من الآثار غير المباشرة للتلوث على الصحة العامة.

وبحسب ما ذكرته مجلة Neurology التابعة لـ American Academy of Neurology، فإن الدراسة اعتمدت على متابعة أكثر من 7,000 مريض يعانون من الصداع النصفي لمدة تقارب 10 سنوات، مع تحليل مستويات تعرضهم اليومي لملوثات الهواء الناتجة عن عوادم المركبات والأنشطة الصناعية والغبار، إلى جانب تأثير العوامل المناخية.

وأظهرت النتائج وجود علاقة واضحة بين ارتفاع مستويات التلوث وزيادة زيارات المستشفيات بسبب نوبات الصداع النصفي، إذ ارتفعت احتمالات مراجعة المرضى للمرافق الصحية بنسبة تصل إلى 41% عند التعرض المرتفع لثاني أكسيد النيتروجين، فيما زادت النسبة بنحو 23% عند التعرض المرتفع للأشعة فوق البنفسجية.

كما بيّنت الدراسة، أن الجسيمات الدقيقة والملوثات الغازية لا تؤدي فقط إلى تحفيز النوبات، بل ترتبط أيضاً بزيادة استهلاك أدوية الصداع، ما يعكس ارتفاع شدة الأعراض لدى المصابين.