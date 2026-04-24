في كل بيت، تتكرر «المعركة» نفسها: طبق طعام كامل يعود للمطبخ، وطفل يرفض الأكل، وأبوان يقفان بين القلق، والغضب، والحيرة. رغم أن هذا السلوك يبدو بسيطاً، إلا أن خبراء طب الأطفال يؤكدون أنه أحد أكثر الملفات تعقيداً داخل الأسرة، وقد يتحول من «مرحلة عابرة» إلى مصدر ضغط نفسي لا ينتهي.

لماذا يرفض الطفل الطعام فجأة؟

توضح طبيبة الأطفال سيندي جيلنر حقيقة قد تريح أعصابك: النمو يتباطأ!

بين عمر سنة و5 سنوات، لا ينمو جسم الطفل بنفس سرعة السنة الأولى من عمره، وبالتالي فإن حاجته للطاقة تقل تلقائياً. إذاً، رفضه للطعام قد لا يكون «تمرداً» كما تظن، بل استجابة فطرية لجسمه الذي لم يعد يحتاج لنفس كميات الحليب أو الطعام السابقة.

وأكبر 3 أخطاء تقتل شهية طفلك:

تحويل المائدة إلى «ساحة معركة»: التهديد، المقارنة بالإخوة، أو الرشوة بـ «الحلوى» مقابل الخضار، كلها أساليب تُنشئ علاقة سامة بين الطفل وطعامه. أنت هنا تعلمه أن يأكل «خوفاً» أو «طمعاً»، لا لأن جسمه يحتاج للغذاء.

الضغط الزائد: محاولة إجباره على إنهاء الطبق بالكامل تفقد الطفل قدرته على فهم «إشارات الشبع» الطبيعية في جسده، مما قد يمهد لاحقاً لمشكلات السمنة.

الوجبات الخفيفة: هل يملأ طفلك معدته بـ «السناكس» طوال اليوم؟ إذاً، لا تنتظر منه أن يجلس ليتناول وجبة كاملة.

قاعدة الـ 15 محاولة.. سرّ تغيير ذوق طفلك

هل جربت تقديم البروكلي أو السمك مرة واحدة فرفضه طفلك وقررت «أنه لا يحبه»؟ خطأ! الدراسات العلمية تؤكد أن الطفل قد يحتاج إلى تجربة نفس الصنف من 10 إلى 15 مرة قبل أن يتقبله ذوقه. الرفض اليوم ليس حكماً نهائياً، بل هو مجرد «لقاء تعارفي» لم ينتهِ بعد.

ورغم أن معظم الحالات طبيعية، إلا أن هناك «خطوطاً حمراء» تستدعي استشارة الطبيب:

إذا كان هناك فقدان ملحوظ في الوزن.

إذا توقف الطفل عن تناول مجموعات غذائية كاملة (مثلاً رفض كل البروتينات).

إذا صاحب وقت الطعام نوبات بكاء هستيرية أو خوف حقيقي (قد يشير لمشكلة حسية).

خطة العمل: كيف تجعل طفلك يأكل بهدوء؟

إشركه في «المطبخ»: حتى لو كان بمهمات بسيطة مثل غسل الخضار، الطفل يأكل ما يساعد في تحضيره.

اجعل الأجواء إيجابية: وقت الطعام هو وقت للعائلة، وليس وقت التوبيخ.

إستراتيجية التقديم: قدم الطعام بأشكال جذابة أو بألوان متنوعة؛ فالعين تأكل قبل الفم.

ويمكن القول إن ما تراه «عناداً» هو في الحقيقة مرحلة نمو طبيعية. والطريقة التي تتعامل بها مع هذه المرحلة اليوم هي التي ستشكل «علاقة طفلك مع الطعام» طوال حياته. وتذكر دائماً: أنت المسؤول عن ماذا يأكل، لكن طفلك هو المسؤول عن كم يأكل.