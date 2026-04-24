في قضية غير مسبوقة هزّت الأوساط العسكرية والاستخباراتية في الولايات المتحدة، وُجّهت اتهامات لجندي أمريكي باستخدام معلومات سرية لتحقيق أرباح ضخمة تجاوزت 400 ألف دولار عبر منصة مراهنات إلكترونية مرتبطة بتوقعات سياسية وعسكرية.

تدور القضية حول حدث شديد الحساسية: اعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، وهو ملف أمني كان ضمن عمليات تخطيط سرية شارك فيها المتهم، وفق ما كشفه الادعاء الفيدرالي في نيويورك.

المتهم وهو الجندي جانون كين فان دايك، كان يعمل ضمن وحدة مرتبطة بالقوات الخاصة الأمريكية، ومتمركزًا في فورت براغ بولاية كارولينا الشمالية، حيث شارك (بحسب لائحة الاتهام) في ترتيبات تتعلق بعملية استهدفت اعتقال مادورو مطلع عام 2025.

لكن ما أثار الصدمة ليس دوره العسكري، بل ما جرى خلف الكواليس.

وفق التحقيقات، استخدم الجندي وصوله إلى معلومات حساسة مرتبطة بالعملية، وبدأ في استغلالها عبر منصة مراهنات إلكترونية تُعرف باسم «بولي ماركت»، والتي تعتمد على أسواق التوقعات حول الأحداث السياسية والعالمية.

وخلال فترة قصيرة، تمكن من تحقيق أرباح وصلت إلى نحو 400 ألف دولار، مستفيدًا من معلومات لم تكن متاحة للعامة.

وأكد الادعاء الفيدرالي أن فان دايك كان قد وقع على اتفاقيات صارمة لعدم الإفشاء، تتعهد بحظر استخدام أو مشاركة أي معلومات سرية أو حساسة تتعلق بالعمليات العسكرية.

لكن الاتهامات تشير إلى أنه خالف هذه الالتزامات، متورطًا في:

استخدام غير قانوني لمعلومات حكومية سرية

سرقة بيانات غير معلنة

احتيال إلكتروني

معاملات مالية غير قانونية

واللافت أن المتهم التحق بالجيش عام 2008، وتدرج في الرتب حتى وصل إلى رتبة رقيب أول عام 2023، وهي من أعلى الرتب في صفوف ضباط الصف. كما أشارت الوثائق إلى أنه تم تصويره خلال إحدى المداهمات وهو يرتدي الزي العسكري ويحمل سلاحه، ضمن مشهد يعكس حجم العمليات التي كان مشاركًا فيها.

لا يُنظر إلى القضية كحادثة فردية فقط، بل كجرس إنذار حول تسرب المعلومات داخل العمليات العسكرية، وظهور أسواق رقمية جديدة تسمح بتحويل الأخبار السرية إلى أدوات ربح مالي سريع. وفي وقت تتوسع فيه منصات التوقعات المرتبطة بالأحداث العالمية، تفتح هذه القضية بابًا واسعًا على سؤال أكبر: أين ينتهي الحد الفاصل بين المعلومات والمراهنة على المستقبل؟