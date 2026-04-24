توفّي 194 طفلًا في بنغلاديش, التي تشهد أسوأ تفش للحصبة في جنوب آسيا منذ عقود.

وأفادت السلطات الصحية المحلية اليوم أن ما بين ثلاثة إلى خمسة أطفال توفوا يوميًا جراء هذا المرض خلال الأسبوع الماضي، مشيرة إلى وفاة ثلاثة أطفال في العاصمة دكا الأربعاء, وطفلين آخرين اليوم، مضيفة أن إجمالي عدد الحالات تجاوز 28 ألف حالة.

وكانت الحكومة قد أطلقت برنامجًا طارئًا لتطعيم 18 مليون طفل في 15 مارس في محاولة لاحتواء تفشي المرض.

وتصنف منظمة الصحة العالمية الحصبة أحد أكثر الأمراض المعدية، إذ تسببت في 95 ألف حالة وفاة سنويًا, معظمها بين الأطفال غير المطعمين دون سن الخامسة.