أعلنت السلطات الصحية تفشي مرض غامض في بوروندي، أسفر عن وفاة خمسة أشخاص على الأقل وإصابة 28 آخرين، في تطور أثار قلقاً متزايداً لدى الجهات الصحية الدولية.

وسُجلت جميع الحالات في منطقة مقاطعة مباندا شمال البلاد، بالقرب من الحدود مع جمهورية الكونغو الديمقراطية، ما يزيد المخاوف من احتمال انتقال العدوى عبر الحدود.

تحرك عاجل للتحقيق

وأوفدت السلطات الصحية فرقاً متخصصة إلى المنطقة، بدعم من منظمة الصحة العالمية، للتحقيق في طبيعة المرض وتحديد أسبابه.

ولا تزال المعلومات حول المرض محدودة، إلا أن الأعراض المسجلة تشمل الحمى، القيء، الإسهال، وجود دم في البول، اليرقان وفقر الدم في الحالات الشديدة.

استبعاد أمراض خطيرة

وأظهرت التحاليل المخبرية نتائج سلبية لعدد من الأمراض الفيروسية الخطيرة، منها: إيبولا، فيروس ماربورغ، حمى الوادي المتصدع، الحمى الصفراء، حمى القرم-الكونغو النزفية.

وهو ما يُعد مؤشراً مطمئناً نسبياً، رغم استمرار الغموض حول السبب الحقيقي للحالات.

احتمال مرض جديد

ويركز المحققون حالياً على تحديد ما إذا كان المرض تحوراً لمرض معروف، أو تهديداً صحياً جديداً ناشئاً.

وأكدت منظمة الصحة العالمية أن نتائج الفحوصات القادمة ستحدد ما إذا كانت الإجراءات الحالية كافية، أو أن هناك حاجة لتدخل أوسع يشمل تنسيقاً عبر الحدود.

تصريحات رسمية

قالت وزيرة الصحة في بوروندي، ليدوين بدراهانا: «رغم أن النتائج الأولية تستبعد الأمراض الخطيرة، فإن التحقيقات مستمرة لتحديد السبب، ويتم اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لحماية الصحة العامة ومنع انتشار العدوى».

انتشار محدود حتى الآن

وسُجلت الحالات الأولى في 31 مارس، ولا تزال الإصابات حتى الآن محصورة بين أفراد أسرة واحدة والمخالطين المقربين، ما قد يساعد في احتواء التفشي.

دعم دولي وتحذيرات

وتعمل منظمة غافي بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية لدعم جهود التحقيق والاستجابة.

وأكدت المنظمة أن مثل هذه التفشيات تبرز أهمية الاستعداد والاستجابة السريعة للأوبئة.

سوابق مقلقة

وليست هذه المرة الأولى التي تواجه فيها بوروندي مرضاً غامضاً، إذ شهدت البلاد عام 2023 تفشياً مماثلاً أدى إلى وفاة ثلاثة أشخاص، مع أعراض تشبه إيبولا وماربورغ، دون التوصل إلى سبب واضح.

تحديات صحية متزايدة

وتواجه بوروندي أيضاً عودة انتشار الكوليرا، إذ تم تسجيل أكثر من 3500 حالة العام الماضي، مع استمرار انتقال العدوى هذا العام.

كما صنفت السلطات الصحية البريطانية البلاد ضمن المناطق المعرضة لخطر انتشار جدري القرود.