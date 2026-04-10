في سياق علمي حديث، كشفت دراسة نفسية أن البكاء ليس مجرد استجابة عاطفية للحزن، بل سلوك إنساني معقّد قد يمنح شعوراً بالتحسن وفق ظروف محددة؛ بحسب ما ذكره تقرير نُشر في مجلة Collabra: Psychology.

وأوضحت الدراسة أن تأثير البكاء على الحالة النفسية لا يأتي بصورة تلقائية أو فورية، بل يرتبط بشكل مباشر بسبب البكاء وسياقه؛ إذ إن الدموع الناتجة عن مواقف عاطفية عميقة أو ضغوط شخصية قد تزيد من المشاعر السلبية مؤقتاً، قبل أن تتراجع تدريجياً.

في المقابل، أظهرت النتائج أن البكاء المرتبط بمحتوى عاطفي -مثل مشاهدة فيلم أو موقف إنساني- يمكن أن يسهم في تهدئة النفس على المدى القصير، ويمنح نوعاً من التفريغ الانفعالي الذي يساعد على استعادة التوازن الداخلي.

كما بيّنت الدراسة أن غالبية المشاركين مرّوا بتجربة البكاء خلال فترة الرصد، بمتوسط خمس مرات، ما يعكس كونه سلوكاً طبيعياً متكرراً في الحياة اليومية، وليس حالة استثنائية كما يُعتقد.

ورغم ارتباط البكاء تقليدياً بالشعور بالراحة، إلا أن الباحثين شددوا على أنه ليس علاجاً نفسياً مباشراً، بل استجابة إنسانية تختلف نتائجها من شخص لآخر، وقد تتطلب وقتاً حتى يتحقق أثرها الإيجابي، إن تحقق.

وتفتح هذه النتائج باباً أوسع لفهم العلاقة بين التعبير العاطفي والصحة النفسية، بعيداً عن الصور النمطية التي تختزل البكاء في كونه ضعفاً، أو تجعله حلاً سريعاً لكل الضغوط.