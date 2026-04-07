يعكس تقرير هيئة الأفلام السعودية لعام 2025 تحولاً واضحاً في سلوك المشاهد السعودي داخل صالات السينما، إذ تصدّرت أفلام الحركة (الأكشن) خياراته بنسبة 32.3% من إجمالي الإيرادات، محققة 297.8 مليون ريال عبر 136 فيلماً، في دلالة مباشرة على ميل الجمهور إلى التجربة البصرية السريعة والإيقاع المرتفع، مقارنة ببقية الأنماط الدرامية، بينما جاءت الكوميديا في المرتبة الثانية بإيرادات 237.7 مليون ريال (25.8%)؛ ما يعكس استمرار ارتباط المشاهد السعودي بالمحتوى الخفيف القادر على تحقيق الترفيه المباشر. فيما حافظت أفلام الرعب على حضورها بإيرادات 111.4 مليون ريال (12.1%)، في مؤشر على تنامي الاهتمام بالتجارب الحسية المكثفة.
في المقابل، تراجعت الدراما إلى 96.3 مليون ريال فقط (10.5%) رغم عرض 99 فيلماً؛ ما يكشف فجوة واضحة بين وفرة المحتوى الدرامي ومحدودية الإقبال عليه داخل دور العرض.
وعند قراءة السلوك الاستهلاكي جغرافياً، يتضح أن المشاهد في الرياض أنفق ما يقارب 434.4 مليون ريال عبر شراء ثمانية ملايين تذكرة؛ ما يعكس كثافة حضور الفرد للسينما وتكرار التجربة، تليها مكة المكرمة بـ241.9 مليون ريال و5.1 مليون تذكرة، ثم المنطقة الشرقية بـ143.4 مليون ريال و3.2 مليون تذكرة. بينما يظهر نمط مختلف في المناطق الأقل كثافة، مثل المدينة المنورة (24.0 مليون ريال) والقصيم (22.5 مليون ريال) وعسير (23.4 مليون ريال)، حيث يتجه الاستهلاك إلى وتيرة أكثر انتقائية، وكذلك في تبوك (9.7 مليون ريال) وحائل (7.9 مليون ريال) وجازان (11.6 مليون ريال)، وصولاً إلى الحدود الشمالية التي سجلت 2.2 مليون ريال.
وعلى المستوى العام، سجّل شباك التذاكر 920.8 مليون ريال من خلال 18.8 مليون تذكرة و538 فيلماً، بمتوسط سعر 49 ريالاً؛ ما يعكس نمواً مستقراً في حضور السينما كخيار ترفيهي لدى الفرد السعودي، مدفوعاً بتنوع المحتوى وتوسع البنية التحتية.
The Saudi Film Authority's report for 2025 reflects a clear shift in the behavior of Saudi viewers inside cinemas, as action films topped their choices with 32.3% of total revenues, achieving 297.8 million riyals through 136 films. This indicates a direct inclination of the audience towards fast-paced visual experiences and high rhythm, compared to other dramatic genres. Comedy came in second place with revenues of 237.7 million riyals (25.8%), reflecting the continued connection of Saudi viewers to light content capable of providing immediate entertainment. Meanwhile, horror films maintained their presence with revenues of 111.4 million riyals (12.1%), indicating a growing interest in intense sensory experiences.
Conversely, drama declined to only 96.3 million riyals (10.5%) despite 99 films being shown, revealing a clear gap between the abundance of dramatic content and the limited audience interest in theaters.
When analyzing consumer behavior geographically, it is evident that viewers in Riyadh spent approximately 434.4 million riyals by purchasing eight million tickets, reflecting the intensity of individual attendance at cinemas and the repetition of the experience. This is followed by Mecca with 241.9 million riyals and 5.1 million tickets, then the Eastern Province with 143.4 million riyals and 3.2 million tickets. A different pattern appears in less densely populated areas, such as Medina (24.0 million riyals), Qassim (22.5 million riyals), and Asir (23.4 million riyals), where consumption tends to be more selective, as well as in Tabuk (9.7 million riyals), Hail (7.9 million riyals), and Jazan (11.6 million riyals), reaching the Northern Borders, which recorded 2.2 million riyals.
On a general level, the box office recorded 920.8 million riyals through 18.8 million tickets and 538 films, with an average price of 49 riyals; reflecting stable growth in cinema attendance as an entertainment option for the Saudi individual, driven by diverse content and expanded infrastructure.