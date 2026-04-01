صُدم علماء البيولوجيا في الإكوادور باكتشاف مذهل يعكس الثراء البيولوجي الهائل لمنطقة الأمازون، إذ نجح فريق بحثي في توثيق 118 نوعاً جديداً من الأسماك في حوض نهر كونامبو، أحد الأنهار الصغيرة والنائية في مقاطعة باستازا بالأمازون الإكوادوري.

وأشارت صحيفة «الكرونيستا» الإسبانية إلى أن هذه الأنواع تتوزع على 6 رتب و22 عائلة، ما يبرز الأهمية القصوى لهذا النهر كمستودع عالمي للحياة البرية المائية.

وتشمل الاكتشافات أنواعاً لم تسجل من قبل في الإكوادور، وبعضها قد يكون جديداً تماماً على العلم، ووصف العلماء المنطقة بأنها «ملاذ بكر» و«ركن مخفي» من الأمازون لم يخضع للاستكشاف العلمي الشامل سابقاً.

وأجرى الفريق البحثي، بالتعاون مع المعهد الوطني للبحوث البيولوجية مؤسسات أخرى، جرداً شاملاً للأسماك في هذا النهر النائي، مستخدمين تقنيات حديثة ومعرفة محلية.

وأكد الباحثون أن هذا الاكتشاف يمثل أول جرد متكامل للتنوع السمكي في هذا الجزء من الأمازون الإكوادوري، ويسلط الضوء على الحاجة الملحة لحماية هذه المناطق من التهديدات البيئية.

ويقع نهر كونامبو في قلب الأمازون الإكوادوري ضمن مقاطعة باستازا، وهي منطقة نائية وصعبة الوصول، مما جعلها بعيدة عن الدراسات العلمية المكثفة لسنوات طويلة، ورغم صغر حجمه نسبياً مقارنة بأنهار الأمازون الكبرى، إلا أنه يحتوي على تنوع بيولوجي مذهل يعكس خصوبة النظام البيئي الأمازوني.

ويُعد حوض الأمازون أغنى منطقة في العالم بتنوع الأسماك المياه العذبة، إذ يُقدر عدد الأنواع فيه بأكثر من 2400 نوع، وهو ما يمثل نحو 15% من إجمالي أنواع الأسماك العالمية، ومع ذلك، لا تزال مناطق واسعة منه غير موثقة بشكل كافٍ، خصوصاً في الإكوادور التي تعتبر «نقطة ساخنة» للتنوع البيولوجي.

يأتي هذا الاكتشاف في وقت حرج، إذ تواجه الأمازون تهديدات متزايدة من الاستيطان، والتعدين غير الشرعي، وإزالة الغابات، والتغير المناخي، ويحذر الباحثون من أن مثل هذه المناطق الغنية قد تفقد أنواعها قبل اكتشافها، مما يدعو إلى تعزيز جهود الحفاظ والحماية البيئية.