قررت السلطات الصينية حظر استخدام الشقق السكنية لتخزين رماد الموتى، فيما عُرف مؤخرًا بـ «شقق الرماد» أو «Bone-Ash Apartments».

في السنوات الأخيرة، لجأ بعض الصينيين إلى شراء شقق فارغة لوضع رماد أحبائهم المتوفين فيها، بدلاً من الاعتماد على المقابر التقليدية، وذلك نتيجة ارتفاع تكاليف الدفن مقارنة بأسعار العقارات المنخفضة نسبيًا.

مع ازدياد شيخوخة السكان وارتفاع معدلات الوفاة، بدأت هذه الظاهرة في الانتشار بشكل أكبر، وتحولت بعض الشقق إلى أماكن لإقامة مراسم تذكارية، بعيدًا عن المقابر المعتادة.

غالبًا ما كانت هذه الشقق مغلقة النوافذ ومسدلة الستائر، وتحتوي من الداخل على صور للمتوفين وصناديق الرماد، إلى جانب شموع تُستخدم في الطقوس التقليدية لتكريم الأجداد.

لماذا تدخلت الحكومة؟

دخلت قوانين جديدة حيز التنفيذ هذا الأسبوع تمنع بشكل صريح استخدام الوحدات السكنية لدفن أو تخزين الرماد، في خطوة تهدف إلى تنظيم الظاهرة ومنع تحويل الشقق إلى أماكن غير سكنية.

يأتي هذا القرار في ظل تغيّرات ديموغرافية كبيرة، إذ تجاوز عدد الوفيات عدد المواليد، ما زاد الضغط على خدمات الدفن ورفع تكاليفها إلى مستويات قياسية.

بدائل صديقة للبيئة

في المقابل، تشجع السلطات المواطنين على تبني بدائل مثل الدفن البيئي أو نثر الرماد في البحر، مع تقديم حوافز مالية لمن يختار هذه الطرق، خاصة في المدن الكبرى.

ومع ذلك، لا يزال كثير من الصينيين متمسكين بفكرة وجود مكان مادي لتكريم الموتى، معتبرين ذلك جزءًا لا يتجزأ من الثقافة والتقاليد، خصوصًا خلال مناسبات مثل «عيد تنظيف القبور».