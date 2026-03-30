يتقدم اسم الإعلامي قينان الغامدي بوصفه أحد القلائل الذين صاغوا تجربتهم الصحفية عبر مسارين متوازيين هما ممارسة الميدان، وإدارة المهنة الإعلامية من موقع القيادة.

هذه الثنائية لم تكن مجرد تنقل وظيفي، بل بنية فكرية متماسكة، جعلت منه صحفياً يكتب بعين المراسل، ويدير بعقل المحلل، ويقود بمنطق صاحب المشروع.

انطلقت رحلته من مراسلة «عكاظ» في الطائف مطلع الثمانينيات، حيث تشكّلت حساسيته الأولى تجاه التفاصيل، وتكرّس لديه وعيٌ مبكر بأن الخبر ليس حدثاً عابراً، بل سياق يجب تفكيكه. ومع تدرجه في المناصب التحريرية لم يفقد هذه الصلة بالميدان، بل حملها معه إلى مواقع متقدمة، حتى أصبح أحد أبرز المسؤولين عن التحرير في «عكاظ»، قبل أن يتولى رئاسة تحرير «البلاد»، ثم يخطو إلى محطة أكثر تأثيراً حين اختير أول رئيس تحرير لصحيفة «الوطن»، وفيها لم يكن دوره تأسيسياً فحسب، بل تحويلي، إذ أسهم في بناء هوية تحريرية جديدة، قائمة على توسيع هامش النقاش، وطرح الأسئلة التي تتجاوز المألوف، وهو ما جعل الصحيفة في تلك المرحلة إحدى أكثر المنصات حضوراً وتأثيراً.

سنوات رئاسته للتحرير كشفت شخصية لم تر في المنصب سلطة إدارية، بل مسؤولية فكرية؛ فغرفة الأخبار لديه لم تكن مساحة لإدارة النصوص، بل مختبر لإعادة تشكيلها، وضبط إيقاعها مع تحولات المجتمع. ولذلك ارتبط اسمه بمحطات مفصلية في تطور الصحافة السعودية، ليس فقط من حيث المواقع التي قادها، بل من حيث الأثر الذي تركه في طريقة الكتابة نفسها.

وعندما تفرّغ للمقالة والتحليل السياسي بدا وكأنه ينتقل إلى ذروة رؤاه، حيث تحررت كتابته من قيود الإيقاع اليومي، واتجهت نحو تحليل أعمق، يستنطق الحدث، ويعيد قراءته ضمن شبكة أوسع.

خاض عبر مقاله معارك فكرية واضحة، مدفوعاً بقناعة راسخة بأن الصحافة لا تكتمل دون موقف، وأن الحياد في القضايا الكبرى شكل من أشكال الانسحاب.

تتشكل حول تجربته ملامح مدرسة صحفية قائمة على الجرأة، والانضباط، والقدرة على تحويل الكلمة إلى أداة تغيير.

قينان الغامدي، في خلاصته، ليس مجرد رئيس تحرير سابق، بل أحد الذين أسهموا في إعادة تعريف دور الصحفي ذاته، من ناقلٍ للخبر إلى صانعٍ للموقف.