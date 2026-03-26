كشفت دراسة علمية حديثة نُشرت في مجلة Journal of Alzheimer’s Disease عن ارتباط نقص عنصر الزنك بزيادة خطر الوفاة والمضاعفات الصحية الخطيرة لدى مرضى الخرف، ما يسلّط الضوء على أهمية هذا العنصر الغذائي في دعم الحالة الصحية لهذه الفئة.

واعتمدت الدراسة على تحليل البيانات الطبية لـ1241 مريضاً يعانون من الخرف ونقص في مستويات الزنك، مع مقارنتهم بعدد مماثل من المرضى الذين لا يعانون من هذا النقص. وأظهرت النتائج أن معدل الوفيات خلال عام واحد كان أعلى لدى المصابين بنقص الزنك، حيث بلغ 10.1% مقابل 6.8% لدى المجموعة الأخرى، ما يعكس زيادة في خطر الوفاة بنسبة 54%.

كما ارتبط نقص الزنك بارتفاع ملحوظ في خطر الإصابة بمضاعفات خطيرة، من بينها تعفن الدم، والحاجة إلى دخول وحدات العناية المركزة، والتهابات المسالك البولية، إضافة إلى ارتفاع مستويات البروتين المتفاعل C، وهو أحد مؤشرات الالتهاب في الجسم. ومع الحالات التي تعاني من نقص حاد في الزنك، ازدادت هذه المخاطر بشكل أكبر، إذ ارتفع خطر الوفاة بنسبة 85% تقريباً، وتضاعف خطر الإصابة بتعفن الدم نحو ثلاث مرات.

وأوضح الباحثون أن الزنك يلعب دوراً أساسياً في دعم الجهاز المناعي ومقاومة الالتهابات وتقليل الإجهاد التأكسدي، مشيرين إلى أن نتائج الدراسة، رغم كونها رصدية ولا تثبت علاقة سببية مباشرة، تؤكد أن مستوى الزنك قد يكون مؤشراً مهماً لتقييم الحالة الصحية لمرضى الخرف وتحديد الأكثر عرضة للمضاعفات.