ضربت هزات أرضية عدة جزر إيطالية في البحر المتوسط في وقت مبكر اليوم.

وأفاد المعهد الوطني للجيوفيزياء وعلم البراكين الإيطالي بأن هزة أرضية بقوة 4.6 درجة على مقياس ريختر وقعت على عمق 29 كيلومترًا بالقرب من الجزر الإيولية في البحر التيراني قبالة الساحل الشمالي لصقلية، كما ضربت هزة أرضية بقوة 4.3 درجة منطقة قريبة بعد ثلاث دقائق.

وقالت وكالة الأنباء الإيطالية «أنسا»، إن الهزة الأرضية التي بلغت قوتها 4.3 درجة شعر بها سكان مدينة باليرمو الصقلية وكذلك منطقة ريجيو كالابريا في البر الرئيسي الإيطالي، كما وقعت بعد ذلك عدة هزات أرضية أقل قوة.

ولم ترد على الفور تقارير عن وقوع أي خسائر بشرية أو مادية جراء الهزات الأرضية.