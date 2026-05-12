شهد مطار بالما دي مايوركا الدولي في إسبانيا لحظات من التوتر، بعدما تعرضت طائرة ركاب تابعة لشركة «Air Europa» لحادث مفاجئ أثناء الهبوط، إثر اصطدامها بطائر في الثواني الأخيرة قبل ملامسة المدرج.

الطائرة، وهي من طراز بوينغ 737-800 وتحمل الرحلة رقم UX6079 القادمة من مدريد، كانت تستعد للهبوط على المدرج 06L عندما تسبب الاصطدام في أضرار بنظام توجيه عجلة الأنف، ما أدى إلى اضطراب جزئي في السيطرة عليها.

وبحسب التقارير الأولية، هبطت الطائرة بشكل طبيعي في البداية، قبل أن تنحرف فجأة نحو اليمين أثناء سيرها على المدرج بسرعة قاربت 100 كيلومتر في الساعة، ثم خرجت جزئياً عن المسار قبل أن تتوقف على ممر جانبي، ما أسفر عن تضرر إطار عجلة الأنف اليسرى.

وأكدت سلطات الطيران الإسبانية عدم تسجيل أي إصابات بين الركاب أو أفراد الطاقم، فيما هرعت فرق الطوارئ والإطفاء إلى الموقع فور وقوع الحادث، وتم إجلاء جميع الركاب بسلام، بينما أُغلق المدرج مؤقتاً ما تسبب في اضطراب بعض الرحلات.

وتخضع الحادثة حالياً لتحقيق رسمي من هيئة السلامة الجوية الإسبانية لتحديد ملابساتها وحجم الأضرار التي لحقت بالطائرة.

ويُعد اصطدام الطيور بالطائرات من الحوادث المتكررة نسبياً في قطاع الطيران، خصوصاً في المطارات القريبة من المسطحات المائية أو مسارات هجرة الطيور، إلا أن أنظمة السلامة الحديثة تساعد غالباً في احتواء مثل هذه المواقف ومنع تحولها إلى كوارث.