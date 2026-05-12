شهدت منطقة القصرين وسط غرب تونس جريمة قتل مروّعة، بطلتها امرأة تونسية في العقد الثالث من عمرها أقدمت على طعن زوجها بسكين، قبل أن تحاول تضليل التحقيقات عبر الادعاء بتعرضه لعملية سطو مسلح.

وتعود تفاصيل الحادثة إلى تعرّض الضحية لإصابة خطيرة نتيجة الطعن بسلاح أبيض، ما استوجب نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج، إلا أنه فارق الحياة لاحقًا متأثرًا بإصاباته.

وخلال مباشرة الأبحاث الأمنية، تمكّنت الوحدات المختصة من كشف ملابسات الجريمة، حيث تبيّن أن الزوجة هي من نفّذت عملية الطعن نتيجة خلافات عائلية، ثم عمدت إلى تقديم رواية مفادها أن زوجها كان ضحية سطو مسلح.

كما أفادت التحقيقات بأن الضحية نفسه كان قد صرّح قبل وفاته، أثناء تلقيه الإسعافات بالمستشفى، بأنه تعرّض لعملية سطو مسلح، في محاولة منه على ما يبدو لحماية زوجته، قبل أن تعترف الأخيرة لاحقًا بجريمتها أمام الجهات القضائية.