وقع انفجار هائل في مصفاة نفط خام بولاية تكساس، وتسبب في تصاعد أعمدة شاهقة من الدخان الداكن، وهز منازل السكان المحليين بشكل عنيف، قبل أن تصدر السلطات الأمريكية الأوامر بالبقاء في المنازل.

وأفادت السلطات بأن انفجارًا هائلًا دوى في جميع أنحاء الجزء الغربي من مدينة بورت آرثر بولاية تكساس، الليلة الماضية، عندما انفجر جزء من مصفاة فاليرو.

وأوضحت أن سحبًا من الدخان الأسود انبعثت من المصفاة، مما أثار مخاوف صحية بين السكان وأجبر مسؤولي المدينة على إصدار أمر بالبقاء في المنازل بالطرف الغربي.

وتوظف المصفاة نحو 800 شخص «لمعالجة النفط الخام الثقيل الحامض والمواد الأولية الأخرى وتحويلها إلى بنزين وديزل ووقود طائرات».