أوقفت السلطات الأمريكية رجلاً يبلغ نحو 30 عاماً في ولاية لويزيانا، بعد تحقيقات أمنية كشفت حيازته مواد غير قانونية، ليوجّه إليه نحو 40 تهمة جنائية، وفق ما نقلته تقارير إعلامية بينها صحيفة The Sun.

وأفادت الجهات المختصة بأن عملية التوقيف جاءت عقب رصد نشاط رقمي مشبوه، أعقبه تفتيش قانوني أفضى إلى ضبط أجهزة إلكترونية تحتوي على مواد مخالفة، دعمت لائحة الاتهام المرفوعة ضده.

وأثار توصيف المتهم إعلامياً -بأنه (مبرمج Roblox)- جدلاً واسعاً، إذ أوضحت شركة Roblox أنه لا يعمل لديها، وإنما يُعد مستخدماً عادياً ينشئ محتوى داخل المنصة، في إطار ما يعرف بصنّاع الألعاب.

وأكدت الشركة اتخاذ إجراءات فورية شملت إيقاف حساباته وإزالة أي محتوى مرتبط به، في سياق التزامها بسياسات حماية المستخدمين، خصوصاً الفئات العمرية الصغيرة.

وتسلّط القضية الضوء على التحديات المتزايدة المرتبطة بسلامة المستخدمين في منصات الألعاب الرقمية، وسط دعوات لتعزيز الرقابة والتوعية.