أثار تداول وثيقة استخباراتية أمريكية قديمة جدلاً واسعاً بعد أن أعادت منصات الإنترنت نشرها أخيراً، إذ تشير الوثيقة إلى مراجعة علمية أجرتها وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية قبل أكثر من 60 عاماً حول أبحاث تناولت احتمال وجود علاج لمرض السرطان، ما فتح باب التساؤلات حول سبب بقائها في الأرشيف طوال تلك الفترة.

وتعود الوثيقة إلى فبراير 1951، وتضمنت ملخصاً لدراسة علمية سوفيتية ناقشت أوجه التشابه البيولوجي بين الأورام السرطانية وبعض الكائنات الطفيلية، مثل الديدان، مشيرة إلى أن كليهما يعتمد على ظروف أيضية متشابهة ويخزن كميات كبيرة من مادة الجليكوجين التي تُعد مصدراً للطاقة داخل الخلايا.

وبحسب ما ورد في الوثيقة، افترض الباحثون آنذاك أن فهم هذه الخصائص المشتركة قد يفتح باباً لتطوير علاج يستهدف تلك العمليات الحيوية داخل الخلايا السرطانية، وهو ما دفع الاستخبارات الأمريكية في ذلك الوقت إلى متابعة تلك الأبحاث ومراجعتها ضمن تقارير علمية داخلية.

ورغم أن الوثيقة رُفعت عنها السرية منذ 2014 ضمن أرشيفات حكومية أمريكية، فإنها لم تحظَ باهتمام واسع في ذلك الوقت، قبل أن تعود إلى الواجهة أخيراً بعد إعادة تداولها على منصات التواصل، ما دفع كثيرين إلى تفسيرها على أنها دليل على «علاج مخفي للسرطان».

لكن مختصين في مجال أبحاث السرطان يؤكدون أن مثل هذه الوثائق لا تعني بالضرورة وجود علاج مكتمل تم إخفاؤه، بل تعكس مرحلة مبكرة من النقاشات العلمية التي كانت تستكشف فرضيات مختلفة لفهم طبيعة السرطان، وهو مرض معقد لا يمثل حالة واحدة بل مجموعة كبيرة من الأمراض المختلفة.