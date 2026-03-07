تصاعدت حدة الخلاف الدبلوماسي بين المجر وأوكرانيا بعد أن صادرت السلطات المجرية مركبتين مدرعتين أوكرانيتين لنقل الأموال كانتا تحملان ملايين اليوروهات نقداً إضافة إلى سبائك ذهب، كما اعتقلت 7 مواطنين أوكرانيين كانوا يرافقون القافلة.

وقالت السلطات المجرية إن الأشخاص الذين تم توقيفهم يشتبه في وجود صلات استخباراتية لبعضهم، مشيرة إلى أن مصدر الأموال قد يكون مشبوهاً، وفي المقابل، اتهم وزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبيها بودابست بـ«احتجاز رهائن وسرقة أموال».

تفاصيل الشحنة المصادرة

وأوضحت إدارة الضرائب والجمارك في المجر أنها فتحت تحقيقاً في شبهات غسل أموال تتعلق بالشحنة، التي قالت إنها تضم نحو 40 مليون دولار، و35 مليون يورو نقداً، إضافة إلى 9 كيلوغرامات من الذهب، مضيفة أن أحد المعتقلين هو «جنرال سابق في جهاز الاستخبارات الأوكراني».

من جهته، أكد بنك الادخار الحكومي الأوكراني (أوشادبانك) أن موظفيه كانوا ينقلون الأموال والذهب بين النمسا وأوكرانيا في «رحلة روتينية»، مشيراً إلى أن النقل تم براً بسبب القيود المفروضة على حركة الطيران في أوكرانيا نتيجة الحرب.

شكوك مجرية

لكن مدير الشؤون السياسية لرئيس الوزراء المجري بالاز أوربان أبدى تشككه في الرواية الأوكرانية، قائلاً إن تحرك مركبات مدرعة مليئة بالنقود والذهب عبر المجر «ليس الطريقة المعتادة لإجراء معاملات مالية شرعية»، متسائلاً عن الجهة التي تقف وراء هذه الأموال والهدف من استخدامها.

توتر سياسي أوسع

وتأتي الواقعة في ظل خلافات متزايدة بين البلدين بشأن قضايا الطاقة والحرب مع روسيا، فقد اتهمت المجر وسلوفاكيا كييف بتعمد تأخير إصلاح خط أنابيب نفطي تعرض لهجوم بطائرة مسيرة يُعتقد أنها روسية.

وردّ رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان باستخدام حق النقض (الفيتو) ضد حزمة عقوبات جديدة للاتحاد الأوروبي على روسيا وضد قرض إضافي بقيمة 90 مليار يورو لأوكرانيا.

تصريحات زيلينسكي تثير جدلاً

من جانبه، رد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على الفيتو المجري بتصريحات أثارت صدمة في بودابست، إذ قال إن الاتحاد الأوروبي لا ينبغي أن يسمح لشخص واحد بعرقلة القرض، مضيفاً بشكل ساخر أن أوكرانيا قد «تعطي عنوان ذلك الشخص لقواتها المسلحة ليتحدثوا معه بطريقتهم».

واعتبر محللون مجريون أن هذه التصريحات قد تخدم أوربان سياسياً قبل الانتخابات المقبلة في المجر، حيث يحاول تصوير نفسه حامياً للبلاد من الانجرار إلى الحرب.

تأثير الانتخابات

وتشير استطلاعات الرأي إلى احتمال فوز مرشح المعارضة بيتر ماغيار في الانتخابات المقبلة، ما قد ينهي نحو 16 عاماً من حكم أوربان، ومع ذلك، اضطر ماغيار إلى الدفاع عن رئيس الوزراء بعد تصريحات زيلينسكي، مؤكداً أن «أي رئيس دولة أجنبي لا يحق له تهديد مواطن مجري».

مصير المعتقلين

وأعلنت السلطات المجرية أنها تعتزم ترحيل المواطنين الأوكرانيين السبعة المحتجزين، بينما لا يزال مصير الأموال والذهب المصادَرين غير واضح حتى الآن.