كشفت وسائل إعلام إيرانية اليوم (السبت) مغادرة موظفي السفارة الإيرانية في بيروت ورعاياهم لبنان.



ونقلت وكالة إرنا عن الخارجية الإيرانية قولها: «موظفو سفارتنا في بيروت ومواطنون إيرانيون غادروا لبنان بسبب الهجمات الإسرائيلية».



وكانت لبنان قد أعادت العمل بنظام التأشيرات للإيرانيين الراغبين في زيارة بيروت.



ووجه رئيس الحكومة اللبنانية ​نواف سلام​ (الخميس) باتخاذ ما يلزم لمنع أي نشاط عسكري أو أمني يقوم به عناصر من ​الحرس الثوري الإيراني​ في لبنان تمهيدًا لترحيلهم.



وكان موقع «أكسيوس» الأمريكي قد كشف قبل ساعات مغادرة عشرات الضباط من الحرس الثوري الإيراني العاصمة اللبنانية بيروت خلال الساعات الـ48 الماضية، وذلك في أعقاب تحذيرات إسرائيلية مباشرة.



ونقل الموقع الإخباري الأمريكي عن مسؤولين رفيعي المستوى في وزارة الدفاع الإسرائيلي ومصادر مطلعة قولها إن هؤلاء الضباط ينتمون في معظمهم إلى فيلق القدس، وكانوا يعملون بصفة مستشارين عسكريين لحزب الله، ويتمتعون بنفوذ واسع وتأثير مباشر على العمليات الميدانية للمجموعة.



وتتهم إسرائيل الحرس الثوري الإيراني بإدارة الشؤون العسكرية والتخطيط العسكري للحزب. وبحسب «أكسيوس» فإن العديد من المغادرين كانوا يديرون عملياتهم من داخل مقر السفارة الإيرانية في بيروت، بينما بقيت مفرزة صغيرة فقط للحفاظ على الحد الأدنى من التواصل مع حزب الله.