صدر قرار بتعيين المهندس ماجد بن إبراهيم السلوم مشرفاً عاماً على الخدمات الرقمية والتقنية في وزارة الحرس الوطني، في خطوة تستهدف تعزيز التحول الرقمي وتطوير البنية التقنية في قطاعات الوزارة المختلفة.