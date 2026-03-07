صدر قرار بتعيين المهندس ماجد بن إبراهيم السلوم مشرفاً عاماً على الخدمات الرقمية والتقنية في وزارة الحرس الوطني، في خطوة تستهدف تعزيز التحول الرقمي وتطوير البنية التقنية في قطاعات الوزارة المختلفة.
A decision has been issued to appoint Engineer Majid bin Ibrahim Al-Salloum as the General Supervisor of Digital and Technical Services at the Ministry of National Guard, in a move aimed at enhancing digital transformation and developing the technical infrastructure in the various sectors of the ministry.