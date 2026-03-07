شارك الرئيس التنفيذي لـNHC، الأستاذ محمد البطي، في جلسة حوارية بعنوان «عمران يصنع المجتمع» ضمن فعاليات «مركاز البلد الأمين» في موسمه الثالث؛ مستعرضًا دور الشركة في تطوير القطاع العقاري في المملكة، وتعزيز جودة الحياة عبر تطوير وجهات عمرانية متكاملة.

وأكد البطي أن NHC تعمل على تحقيق مستهدفات ضخ 600 ألف وحدة سكنية بحلول عام 2030، مشيرًا إلى الوصول بنهاية عام 2025 إلى 300 ألف وحدة سكنية. كما تعمل الشركة في 16 مدينة عبر 25 وجهة عمرانية، فيما تجاوزت قيمة المشاريع التي تم ضخها 250 مليار ريال، مع تحقيق مبيعات تجاوزت 120 مليار ريال.

وأشار إلى أن NHC ترتبط بشراكات واسعة مع المطورين العقاريين؛ إذ تعمل اليوم مع 90 مطورًا محليًا، مؤكدًا أن الشركة تُمكّن المطورين وتقود منظومة التطوير العقاري في المملكة عبر نموذج عمل يسهم في تنفيذ المشاريع بالتزامن مع توفير الخدمات بالشراكة مع مقدمي الخدمة من القطاعين الحكومي والخاص.

كما أضاف سعادته أن الشركة مثّلت خلال السنوات الخمس الماضية نحو 20% من إجمالي مبيعات المنتجات العقارية في المملكة، فيما بلغت نسبة الشركة من البيع على الخارطة في المملكة نحو 69%.

وفي محور جودة الحياة، استعرض البطي تجربة «وجهة الفرسان» التي أطلقت في فبراير 2023، مشيرًا إلى أن السكان يعيشون فيها اليوم ضمن بيئة سكنية متكاملة توفر جودة حياة عالية. وأوضح أن NHC تعمل على تطوير وجهات متكاملة الخدمات والمرافق، تشمل مسارات آمنة ومساحات خضراء واسعة؛ ويبلغ متوسط نصيب الفرد من المسطحات الخضراء نحو 15 مترًا مربعًا، وهو ما يتجاوز مستهدف برنامج جودة الحياة البالغ 6 أمتار مربعة للفرد.

كما أنشأت الشركة «مؤسسة NHC الأهلية» لتفعيل الوجهات وتعزيز الأنشطة المجتمعية فيها، الأمر الذي أسهم في زيادة الطلب على المشاريع، مع توقعات بأن تكون مبيعات عام 2026 أعلى من عام 2025.

وتطرق البطي إلى حضور NHC في منطقة مكة المكرمة، مؤكدًا أن القطاع السكني يُعد الأكثر تأثيرًا في الاستثمار العقاري؛ إذ يمثل نحو 70% من إجمالي القطاع. كما أشار إلى أن السوق يشهد مرحلة جديدة مع بدء تملك غير السعوديين للعقارات، إلى جانب الطلب المحلي المرتفع، وهو ما سيعزز الطلب في المدن ذات المكانة الدينية مثل مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وأوضح أن لدى الشركة أكثر من 80 ألف وحدة سكنية بين مكة المكرمة وجدة، منها نحو 13 ألف وحدة في مكة المكرمة بإجمالي استثمارات يقارب 8 مليارات ريال. كما أشار إلى أن حجم الطلب لمستفيدي «المسكن الأول» في مكة حتى عام 2030 يتجاوز 78 ألف عميل قابل للتمويل، ما يعني أن السوق السكني في مكة يصل حجمه إلى أكثر من 55 مليار ريال.

وفي محور تطوير القطاع العقاري كصناعة متكاملة، أوضح البطي أن الدراسات تشير إلى أن حجم مشاريع NHC سيتجاوز 450 مليار ريال، وهو ما سينعكس على كامل سلسلة القيمة في القطاع؛ إذ تتجاوز مشتريات الشركة من الحديد وحده 7 مليارات ريال. كما أشار إلى التوسع في استخدام تقنيات البناء الحديثة التي يستخدمها اليوم نحو 70% من المطورين.

كما أطلقت الشركة مبادرة «المصانع اللوجستية» في الرياض والمنطقة الشرقية وجدة لإنشاء مناطق للصناعات الخفيفة المرتبطة بقطاع البناء؛ بهدف دعم المشاريع العقارية وتسهيل حصول المطورين على المواد بأسعار مناسبة، حيث بدأت المبادرة في الرياض ويجري العمل على طرحها في منطقة مكة المكرمة والمنطقة الشرقية.

واختتم البطي حديثه بالتأكيد على أن NHC تواصل قيادة تحول القطاع العقاري في المملكة، عبر تطوير وجهات عمرانية متكاملة وتعزيز الشراكات مع المطورين وتبني تقنيات البناء الحديثة؛ بما يسهم في دعم نمو القطاع وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.