يواصل برنامج «مخيال»، الذي يقدمه عبدالله البندر على شاشة قناة السعودية، حضوره خلال شهر رمضان، مقدماً صيغة حوارية تقوم على التمهّل وإفساح المجال للضيف لعرض تجربته الشخصية والفكرية دون استعجال أو تصعيد إيقاعي، في أسلوب يبتعد عن النمط التقليدي القائم على تعدد الأسئلة والانتقال السريع بين المحاور. ويعتمد البرنامج على بناء الحلقة حول الحكاية الإنسانية للضيف، مع تركيز واضح على استحضار محطات لم تُروَ سابقاً بهذا التفصيل، وهو ما يمنح الحوار طابعاً أقرب إلى السرد المتدرج منه إلى المواجهة.

ويبرز في «مخيال» حضور عنصر الإنصات بوصفه أداة أساسية لإدارة النقاش، إذ يتقدم الاستماع على المقاطعة، ويُترك المجال للضيف لبناء روايته وفق تسلسلها الطبيعي، دون ضغط درامي أو محاولة لاختزال التجربة في عناوين سريعة. كما يلاحظ اهتمام البرنامج بإبراز الأبعاد الإنسانية والاجتماعية في مسيرة الشخصيات المستضافة، سواء كانت من المجال الثقافي أو الإعلامي أو المجتمعي، بما يعزز الجانب التوثيقي للحلقة.

من الناحية الإنتاجية، يظهر توجه نحو بيئة بصرية هادئة تدعم طبيعة الحوار، عبر إضاءة متوازنة وإخراج لا يطغى على المحتوى، في انسجام مع هوية البرنامج القائمة على التركيز والهدوء. ويحافظ «مخيال» كذلك على استمراريته خارج الموسم الرمضاني عبر المنصات الرقمية، ما يعكس رغبة في تثبيت حضوره بوصفه مشروعاً حوارياً ممتداً، لا يرتبط بموسم واحد فقط، بل يستند إلى نمط ثابت في الطرح وإدارة النقاش.